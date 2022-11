El 62% de los clientes de hoteles pequeños reclamarán más y mejores servicios este año, según Little Hotelier Comunicae

martes, 29 de noviembre de 2022, 14:13 h (CET) Galicia es el destino preferido de los españoles para reservar sus vacaciones en los próximos 12 meses, seguido de Andalucía y Cantabria, según un informe de la plataforma de gestión de reservas Little Hotelier. Entre los servicios más valorados destacan el desayuno, el aparcamiento o las vistas y el tamaño de la habitación El 62% de los viajeros españoles serán más exigentes que antes de la pandemia con las instalaciones y los servicios que reciban en sus viajes y, en un porcentaje creciente, se dejarán influir por las imágenes y vídeos online de los hoteles y por los comentarios de otros viajeros antes de elegir alojamiento. Son algunas de las conclusiones del informe que ha elaborado Little Hotelier para pequeños alojamientos a partir de los datos del Changing Traveller Report de SiteMinder. El informe de Little Hotelier, la plataforma de gestión hotelera que cuenta con cientos de establecimientos asociados en España, desgrana cuáles serán las principales tendencias en los viajes de los españoles en los próximos doce meses y qué elementos influirán en sus decisiones.

Los españoles recuperan la ilusión por planificar y organizar viajes, pero sus prioridades han cambiado y ahora son más exigentes. Un proceso de reserva y pago fácil y seguro es una de las tres prioridades principales para el 61% de las personas que elegirán un alojamiento pequeño en su próximo viaje, seguido de la disponibilidad de imágenes y vídeos en la página web y las reseñas positivas de los huéspedes.

Una amplia mayoría de los viajeros españoles (87%) se sentirá cómoda contratando servicios adicionales durante su próxima estancia. El desayuno se convierte en el complemento favorito (56%), aunque también pagarían más por la comodidad de tener aparcamiento (35%) o por las por las vistas y el tamaño de la habitación (30%).

La digitalización también es importante en los pequeños hoteles y alojamientos españoles, a la vista de que el 40% de los viajeros aseguran que se dejan influir por lo que se dice en las redes sociales antes de reservar. Y la presencia en Internet gana importancia: el 39% de los viajeros españoles tiene pensado reservar su alojamiento a través de una OTA para su próximo viaje, mientras que el 33% comenzarán su búsqueda en Google.

La variedad de destinos y la posibilidad de disfrutar de escapadas y puentes explica que el 82% de los encuestados tenga previsto realizar su próximo viaje dentro de España. Por lo que respecta a las previsiones para los próximos doce meses, un 85% prevé viajar dentro de España, si bien una parte (36%) saldrán también al extranjero. El 15% sólo realizarán viajes internacionales.

Galicia es el destino preferido para un 14% de los viajeros consultados, seguida de Andalucía y Cantabria. Las buenas expectativas del sector en España para los próximos meses se reflejan en la evolución de las reservas, que se encuentra al 124,25% de las cifras de 2019 (datos a 29 de noviembre).

Los viajeros españoles aprecian los alojamientos pequeños como lugares únicos donde se cuidan todos los detalles y el contacto humano. Para más del 70%, las pequeñas cosas que hacen un alojamiento único (por ejemplo, la decoración o el ambiente) son "importantes" o "muy importantes". Además, la experiencia de los españoles en destino sigue estando profundamente ligada a mantener un trato personal con los empleados (el 89% prefieren contar con la presencia de un empleado en su llegada).

A la hora de pagar la estancia, la mayoría (54%) aún prefiere hacerlo en el propio establecimiento, bien en efectivo, con tarjeta, cheque o móvil. No obstante, casi un 40% ya prefiere pagar online. El porcentaje más alto se da entre los viajeros de la Generación X, de entre 42 y 57 años.

La pandemia también ha generado una mayor demanda de flexibilidad por parte de los consumidores, de ahí que este aspecto esté cada día más valorado. Así, por ejemplo, el 81 % considera muy importante poder cambiar o cancelar libremente su reserva y el 72 % aprueba que los proveedores de alojamiento admitan mascotas.

Se puede consultar el informe completo aquí.

Acerca de Little Hotelier

Little Hotelier es una plataforma de gestión hotelera diseñada específicamente para alojamientos de hasta 20 habitaciones. Con un software todo-en-uno, permite a los hoteles ofertar sus habitaciones a través de más de 400 canales de distribución asociados, publicar sus tarifas y gestionar reservas en tiempo real, lo que integra y facilita su gestión. Little Hotelier presta servicio a más de 8.000 clientes distribuidos por todo el mundo. La compañía cuenta con el respaldo tecnológico de SiteMinder, la plataforma de comercio hotelero abierto líder en el mundo, con más de más de 100 millones de reservas gestionadas en el último año antes de la pandemia, generando ingresos por valor de más de 35.000 millones de dólares para hoteles en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Todo de Roblox: Códigos y Trucos para conseguir robux gratis La Audiencia Provincial de Córdoba confirma que el Ayuntamiento recupera más de siete millones de euros TUI alarga las ofertas con el lanzamiento de Cyber Week y el 7% de descuento en toda la programación online La uva sauvignon blanc de Bodegas Obergo no se pierde Catando Somontano NAVIDALIA, más de 500.000 personas disfrutarán de la experiencia más auténtica de la Navidad en Madrid