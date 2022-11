Los típicos dulces de Navidad ya disponibles en Gastronomic Spain Emprendedores de Hoy

La campaña turrón dentro del país mejora año tras año. Además, la recuperación del mercado de exportación en los países de Italia, Portugal y Reino Unido no para de crecer.

En este sentido, para 2022 se prevé mayor oferta y demanda de turrones del mercado nacional, gracias a la mejora en las condiciones sanitarias.

Empresas como Gastronomic Spain se preparan para esta temporada con diferentes variantes de turrón, así como otros tipos de dulces de Navidad.

¿Cuáles son los dulces de Navidad típicos en España? Con la llegada de la Navidad, los dulces de esta época vuelven a las mesas de las familias españolas. En adviento, los postres suelen inclinarse por dulces con sabores a licor y frutos secos. Aunque cada región cuenta con sus propias tradiciones y platos, existen algunos postres que coinciden en el territorio nacional.

Entre las opciones más tradicionales, se encuentra el mazapán, que suele prepararse en casa con almendras crudas y azúcar. El rosco navideño es otro dulce que no puede faltar. Además de vino dulce, se prepara con frutos secos, limón y aguardiente. Asimismo, los dulces de hojaldre también son muy queridos en el país, sobre todo la clásica hoja de flor o las de chocolate.

Los favoritos de los niños usualmente son los polvorones y mantecados. Ambos suelen confundirse, ya que tienen sabores, olores y texturas similares. Sin embargo, el polvorón es una torta pequeña que se hace con harina, almendras y azúcar. Mientras que los mantecados son más compactos y melosos, con varios sabores como el limón, coco, chocolate, entre otros. También destacan los alfajores y las yemas de Santa Teresa.

Turrones, los preferidos de la mesa navideña El turrón es un dulce elaborado con masa endulzada, miel y almendras tostadas. Su forma final es rectangular y suele producirse en Alicante, Valencia y Lérida. Representa una tradición nacional, ya que al menos el 30 % de los ciudadanos españoles reconoce gastar entre 10 y 20 euros en turrones cada diciembre.

El dulce con mayor compra durante la Navidad tiene dos variantes, las cuales son el turrón duro y el blando. El primero de ellos es el más popular y tiene las almendras a simple vista. También es conocido como turrón de Alicante, ya que es típico en esta provincia.

Por su parte, el turrón blando se hace con almendras molidas y su apariencia es pastosa. Este tipo de turrón es típico específicamente de Jijona.

Ambas versiones pueden comprarse con diferentes sabores y formas en tiendas especializadas. Una de ellas es la empresa Gastronomic Spain, donde es posible encontrar una variedad de turrones de Jijona y Alicante. Asimismo, cuentan con turrones de yema tostada sin azúcar, de chocolate, extra duro o un surtido de diferentes tipos de turrón.

La cena navideña no está completa sin un dulce típico. En este sentido, muchas personas tienen preferencia por el turrón. Conocer sus características y principales distribuidores puede facilitar las compras de diciembre.



