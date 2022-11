Teatro Lara: una Navidad como la de antes, llena de teatro, música y emociones ​Programación de diciembre en la sala madrileña José Buitrago

martes, 29 de noviembre de 2022, 10:18 h (CET)

LA MADRE QUE ME PARIÓ. SEXTA TEMPORADA. Nuestra comedia más exitosa.



La Madre que Me parió es una comedia sobre la relación entre madres e hijas que promete hacer reír a to- dos los públicos. Una función exitosa que cuenta con más de 300.000 espectadores.Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Una idea de Ana Rivas escrita por Ana Rivas y Helen Molares. De martes a domingo en la Sala Cándido Lara.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR. El musical más alocado del Teatro Lara.

Tras su estreno el pasado mes de octubre, el nuevo formato musical de la obra original de JuanMa Pina sigue sorprendiendo a todos y todas los fines de semana en el Teatro Lara. El espectáculo renace como un musical completamente renovado con la incorporación de nuevos personajes, nuevo formato y un ritmo trepidante apoyado en temas originales y muy divertidos. Viernes y sábados a las 22:30h y domingos a las 20:30h

SOFÁ Y DOS CUERPOS. El regreso de Mariano Rochman.

El director Mariano Rochman, presenta su nueva creación este mes de noviembre en el Teatro Lara. Sofá y dos cuerpos es una obra basada a partir de dos cuentos de Raymond Carver, escenas surgidas en im- provisaciones durante el proceso creativo y escenas escritas en soledad frente a un ordenador. El resulta- do de esta investigación es un texto contundente en el que conviven el amor, el humor, la ternura, el males- tar, el rencor y la violencia. Domingo a las 18:15h en la Sala Lola Membrives

LA INMORTALIDAD ES PASAJERA. Eloy Arenas, presenta su monólogo.

Eloy Arenas, tras su histórico éxito de 11 años en cartel con Burundanga, vuelve al espectáculo unipersonal jugando con el pasado, presente y futuro. Un monólogo potente, humorístico, divertido, tierno y provocador. Martes a las 19:30h en la Sala Lola Membrives

SHERLOCK HOLMES Y EL CUADRO MÁGICO. Espectáculo musical infantil

Una propuesta con formato original de Trencadís Produccions galardonada con diferentes premios del Tea- tro Musical. Ayuda a Sherlock Holmes a resolver el caso antes de llegar al blanco y negro a través de la tecnología y la diversión. 3 de diciembre a las 12:30h en la Sala Cándido Lara.

ESTRENOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Nuestra recomendación de los estrenos de la Sala Lola Membrives para este mes de diciembre:

REENCUENTRO. Estreno el 21 de diciembre

Reencuentro, una pieza interpretada por Carlos Bugallal , surgió como un monólogo dramático para teatro, en el Café Gijón de Madrid. Ahora, da el salto a la Sala Lola Membrives y cuenta na historia sobre dos ami- gos, un ajuste de cuentas entre ellos y dos caras de la misma moneda.

HIJOS DE LOS 90. Estreno el 22 de diciembre. Segunda temporada

Tras su éxito, la obra Hijos de los 90 vuelve el próximo 22 de diciembre. Hijos de los 90 habla de cómo aman, viven y sienten los jóvenes de veintipico. De amistad, amor y sexo. De cómo se relacionan entre ellos. De cómo son y qué quieren. De qué saben de ellos mismos y qué les queda por descubrir. De qué buscan y a dónde van. De lo que les queda de los 90.

Nuestra última recomendación...

PUNTO Y COMA. Nuestra producción. No podíamos olvidarnos de nuestra propia producción durante esta temporada: Punto y Coma. Punto y Coma cuenta la historia de dos mujeres al borde de un ataque de éxito: dos mujeres valientes a las que la vida les da la oportunidad de ser admiradas y que serán capaces de todo por no perder su recién conseguido poder. Viernes y Sábados a las 20:15h en la Lola Membrives.

