Goleada al Congreso ante el mundo La selección blanquirroja no ha ido a Qatar, pero desde que la copa del fútbol se ha iniciado, el Congreso ha recibido 2 goles en su contra Isaac Bigio

martes, 29 de noviembre de 2022, 09:25 h (CET) La selección blanquirroja no ha ido a Qatar, pero desde que la copa del fútbol se ha iniciado, el Congreso ha recibido 2 goles en su contra.

Por un lado, la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico que debió haberse dado en México el 25 de noviembre fue pospuesta a pedido de Andrés Manuel López Obrador debido a que el Legislativo peruano no ha permitido que viaje a esta Pedro Castillo. Esto es un duro revés a un Congreso que al querer castigar al Presidente ha acabado siendo humillado por los las repúblicas más pobladas del oeste latinoamericano.

De otra parte, el Tribunal Constitucional por unanimidad ha rechazado el pedido que se dio dentro del Congreso para procesar al mandatario por traición a la patria.

Presidente apresado

La cumbre de los 4 mandatarios de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Colombia y Chile) está por tener un desenlace similar al que se dio cuando el Congreso impidió la salida al exterior de Castillo para que asista a la toma de mando de Gustavo Petro en Bogotá en agosto. Ello hizo que la cumbre de los 4 presidentes de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) se moviese de Quito a Lima. El multimillonario Guillermo Lasso, pese a ser un presidente ecuatoriano de derecha, sacrificó ser el anfitrión de dicha cita y convertirse en el siguiente presidente andino pro tempore para darle ese puesto a Castillo Ello fue una señal que hasta los conservadores "civilizados" de la región no comparte tanta ceguera obstruccionista de este Congreso.

El Legislativo peruano rompió una longeva tradición que consiste en que siempre los presidentes de Colombia y de Perú asisten a sus respectivas juramentaciones en sus cargos. Muy sugestivamente, Petro decidió hacer su primera visita presidencial al extranjero para ver a su homólogo peruano.

Pese a haber causado un ridículo internacional, el Congreso no ha querido permitir que el Presidente viaje a la sede de la poderosa Unión Europea o visite al Papa, algo que a ambos no les debe haber caído nada bien. Gracias a ese obstruccionismo el Presidente del Perú tampoco pudo ir a Tailandia a la cumbre de la APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el cual se encuentran 21 países, incluidas las grandes potencias EEUU, Canadá, China, Rusia, Japón y Australia). Más grave aún es que el Perú durante el quinquenio de Castillo debe ser la sede oficial de la próxima cita de la Alianza del Pacífico y también de la cumbre de la APEC en 2024.

Ningún congresista criticó a Castillo por no haber ido o querido ir a las 2 Cumbres contra el Cambio Climático (Escocia 2021 y Egipto 2022), pese a que Lima fue la sede de esta en 2014 y debiera seguir tomando parte activa en la principal cita anual mundial de mandatarios para salvar el planeta.

La derecha que tanto le acusa al Gobierno de haber deteriorado las relaciones con Londres a raíz de que la cancillería ha reafirmado la misma línea del Gobierno de Belaúnde-Bedoya de defender la soberanía argentina sobre las Malvinas, ni siquiera le sugirió que vaya al funeral de Elizabeth II, la reina que más tiempo ha durado en el trono en la historia universal y que es cabeza de la mayor mancomunidad de naciones.

Tenemos a un Congreso donde su anterior Presidenta y hoy titular de la comisión de relaciones exteriores ha hecho duros insultos racistas a la única de las 20 repúblicas hispanohablantes que están militarmente ocupadas. Ella se refirió a los saharauis como si fueran nómades que viven en 40 carpas. Además de avalar la limpieza étnica que ellos sufren ante una brutal dictadura (Marruecos), Maricarmen Alva ha demostrado mucha ignorancia pues los 600 mil ciudadanos saharauis duplican en número a los de Qatar (que hoy está en el centro de la atención mundial).

Traición a la patria

El intento de inhabilitar al Presidente por traición a la patria no solo que ha sido considerado como un mamarracha jurídico por numerosos enemigos de Castillo, sino que, en sí, conduce a traicionar a los ideales de la gran patria latinoamericana y a los miles de peruanos que combatieron por defender el litoral boliviano en la guerra de 1879-84, la misma que produjo la peor derrota militar de nuestra república.

Nunca antes en la historia mundial un Congreso ha querido destituir a un presidente constitucional por apoyar la demanda de salida al mar de una república vecina y amiga. Bolivia es el único de los 60 países y territorios de las Américas que no tienen un puerto propio con acceso directo indirecto al mar.

Alva ha repudiado que Castillo continúe con la solidaridad con Argentina ante las Malvinas. Al hacer ello repudia a su padre y tío y a los fundadores de su partido. Además, demuestra más falta de conocimiento de la cuestión diplomática. El Reino Unido no se ha sentido "dolido" porque Lima insista en apoyar a Buenos Aires. Lo ha demostrado cuando decidió eliminar la solicitud de visas a los peruanos que se embarquen a su país, algo que aprobó como "regalo de cumpleaños" a Castillo.

Los británicos tienen un pragmatismo que muchos quisieran imitar. Ellos ahora están negociando con Mauricio el que sus islas del océano Índico le sean traspasadas a ese país, pese a estar en otro continente y a 2,148 kilómetros de distancia. Las Malvinas está a 480 kilómetros de Argentina (una distancia al menos 4 veces inferior) y, a diferencia del caso de Maurido con Diego García, estas si fueron parte de Argentina cuando fue un Estado independiente.

Los británicos pueden verse obligados a hacer compromisos sobre las islas del Atlántico sur o Gibraltar, como antes los han hecho con Hong Kong y los pueden hacer con 2 de sus 4 países (Escocia e Irlanda del Norte).

Quienes hoy carecen de imaginación diplomática para querer resolver importantes temas limítrofes (como el diferendo entre Bolivia y Chile), son los mismos que se han caracterizado por rematar nuestras empresas estratégicas y recursos naturales a tantas multinacionales del exterior. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

