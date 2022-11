Paneles acústicos decorativos, una doble función en un mismo producto Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 15:36 h (CET)

Ya sea en una vivienda, una oficina o un comercio, el ruido es un problema que puede incomodar y entorpecer la interacción de las personas y las actividades que se realizan dentro de un espacio.

El tratamiento acústico con paneles es, actualmente, una de las soluciones más efectivas para la eliminación del ruido. Sin embargo, muchas personas creen que la instalación de estos puede afectar visualmente el espacio. No obstante, empresas como Absotec, especialistas en soluciones fonoabsorbentes, ofrece también paneles acústicos decorativos que cumplen una doble función. Por un lado, eliminan el ruido del espacio y, a su vez, permiten que, estéticamente, se adecúe al espacio.

Diseño, fabricación e instalación de paneles acústicos decorativos La estética dentro de un espacio arquitectónico es fundamental, ya que transmite confort y elegancia. Sin embargo, de nada vale tener un espacio estéticamente perfecto, si este tiene problemas de ruido que dificulten la comunicación, causando incomodidades y hasta malestares físicos en las personas dentro de él.

Para acabar con este problema, la empresa Absotec ofrece soluciones mediante el diseño, fabricación e instalación de paneles acústicos decorativos. Este tipo de paneles cumplen una doble función porque no solo están diseñados para eliminar el ruido y la reverberación de un salón, local, restaurante, colegio, etc., sino que, además, son capaces de darle un estilo estético y decorativo único a cualquier lugar.

La empresa cuenta con los más altos estándares de calidad e innovación certificados por AENOR, y está reconocida como Pyme Innovadora por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Comprometidos con una misión Precisamente la misión principal de la empresa Absotec consiste en mejorar la calidad de vida de sus clientes, haciendo que sus espacios sean lugares acústicamente confortables, como también estéticamente agradables. Esta es una de las razones por las que se ha convertido en una compañía referente dentro del sector en España, siendo una de las empresas más destacadas en el mercado por sus soluciones de acondicionamiento acústico. De hecho, la firma cuenta con certificados de calidad ISO 9001, Ecodiseño 14006, e I+D+i 166002 por la notable innovación en sus productos y procesos. Además, ofrecen información transparente sobre el comportamiento ambiental de sus soluciones a través de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) certificadas y verificadas por AENOR. Esta apuesta por la mejora continua y la constante innovación les ha permitido ser reconocidos como Pyme Innovadora por el Ministerio de Ciencia e Innovación.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.