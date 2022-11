Regalos elegantes y originales para Navidad, con Full & Briss Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 15:25 h (CET)

Con la llegada de las navidades, muchas personas buscan la forma de mostrar su aprecio a otras personas a través de regalos, los cuales, para sorprender al destinatario, es necesario que tengan un aspecto único.

En este sentido, Full & Briss ofrece una variedad de regalos elegantes y originales para Navidad. La marca cuenta con una variedad de pashminas y foulares elaborados tanto para hombres como para mujeres. Su aspecto característico es que son piezas para vestir inspiradas en el arte contemporáneo, que actualmente son reconocidas por los mejores críticos.

Regalar elegancia y originalidad con Full & Briss Como una alternativa de los regalos cotidianos, la marca Full & Briss ofrece un producto original que es ideal para obsequiar esta navidad. Para todas las mujeres elegantes que les gusta dar un toque de autenticidad a sus looks, las pulseras son el complemento perfecto. Hechas con seda de la más alta calidad, este producto ofrece una variedad de modelos que varían en colores y formas de agarre. Por ejemplo, el jardín dorado ofrece tonalidades sutiles con morado y un broche en oro, mientras que la verde floral le hace honor a su nombre con un color más oscuro y toques de follaje. Otra opción son las gargantillas o lazín que se colocan en el cuello. En estas se usa como agarre un broche que permite diversas combinaciones. Este producto es una tendencia que lleva varias temporadas y por la elegancia que le ofrece a cualquier outfit, se mantienen en constante uso. Por otra parte, una pieza que le da personalidad a un atuendo es la pashmina, además de ser bonita, la pueden usar hombres y mujeres.

Productos para regalar a hombres con Full & Briss Una característica que le da una gran perspectiva a un traje masculino son las corbatas, en general, se cree que solo existen modelos estándares unicolor o con estampados básicos, pero Full & Briss ha desarrollado un diseño que no se ve en otras tiendas. Empleando el arte contemporáneo como inspiración, las corbetas tienen pinceladas de colores que varían dependiendo del modelo. Si bien, este elemento le da ese aspecto de originalidad a la ropa de vestir, los pañuelos de bolsillo son una opción más discreta. Con una variación a los diseños de las corbatas, los pequeños paños son ideales para darle un punto de color a todo el look. Además de estos productos, Full & Briss cuenta con otras variaciones ideales para los regalos elegantes y originales para navidad. En su sitio web se puede ver todo el stock y escoger un producto para dar como obsequio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.