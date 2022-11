La importancia del uso de materiales sostenibles en la construcción, por Dcore Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022

El interés y la preocupación por el cuidado del medioambiente se han extendido en distintas actividades. Hoy en día, se están buscando métodos y procesos más sustentables en todos los ámbitos de la vida.

Uno de ellos es la construcción, sector que está popularizando las reformas para conseguir una mejor eficiencia en materia ecológica y también se ha ampliado el uso de materiales más amigables con el planeta.

Para llevar adelante proyectos de este tipo, la empresa Dcore cuenta con un amplio equipo de arquitectos, interioristas y personal técnico que ofrece un servicio global. Esto incluye todas las etapas desde el asesoramiento hasta la ejecución. Además, esta firma prioriza el empleo de materiales sostenibles en la construcción.

Los materiales sostenibles en la construcción más utilizados a día de hoy Según explica Pilar Alonso, líder arquitecta senior de Dcore, el compromiso de esta empresa con la tecnología, los materiales, el diseño y el servicio es al 100 % real. Todos estos aspectos son importantes para garantizar la sostenibilidad de un proyecto, ya que no solo los materiales son relevantes, sino también los métodos que se emplean para su obtención y colocación.

En este sentido, la madera con origen certificado y sostenible es uno de los elementos más usados. Este material ofrece un impacto ambiental mínimo y además proporciona un buen aislamiento. De esta manera, es posible ahorrar energía para climatizar una vivienda.

Otro elemento que ofrece muy buena aislación es la celulosa, que se obtiene a partir de papeles desechados y los paneles de corcho. Estos últimos productos se fabrican a partir de cortezas, por lo cual no es necesario talar árboles. Asimismo, ofrecen una excelente capacidad de aislamiento acústico.

Por otra parte, las pinturas naturales están remplazando a las sintéticas que contienen compuestos orgánicos volátiles que resultan contaminantes. El uso de este tipo de productos es favorable para el medioambiente, ya que son biodegradables y no expulsan sustancias contaminantes.

¿Cuándo se considera que un material es sostenible? Para poder ser considerados como tales, los materiales sostenibles deben facilitar el ahorro de energía, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes de una vivienda. Por otra parte, estos elementos tienen que ser reciclables y de origen natural.

Ente los objetivos que tiene el uso de estos materiales están: el ahorro de energía, la reducción del uso de recursos naturales y la disminución de emisiones nocivas. Al cumplir con estas condiciones, la construcción puede ser considerada como sostenible, ya que provoca un impacto menor en el ecosistema.

En conclusión, la empresa Dcore prioriza el uso de materiales sostenibles en la construcción y en proyectos de reformas. De esta manera, es posible proteger el medioambiente y, al mismo tiempo, obtener una mejor calidad de vida.



