Lámpara de batería Basic, un diseño de Insolit eficiente y elegante

lunes, 28 de noviembre de 2022, 12:19 h (CET)

Las lámparas de sobremesa juegan un papel importante en varios hogares, no solo como un elemento decorativo, sino también como una fuente de luz adicional, que se puede focalizar sobre ciertas áreas para realizar algunas tareas específicas, como leer o trabajar sobre el escritorio en altas horas de la noche.

Insolit es un fabricante que se especializa en luminarias de todo tipo, el cual desarrolla constantemente nuevos modelos, como la lámpara de batería Basic. Este modelo representa un notable avance en cuanto a sus funciones de iluminación, así como en relación con su rendimiento energético.

Un diseño que equilibra elegancia, rendimiento y funcionalidad La lámpara de batería Basic es un modelo sumamente novedoso, que ofrece estabilidad, versatilidad y una mejor difusión de la luz. Esta lámpara de sobremesa tiene un diseño elegante y minimalista, fabricado en aluminio mecanizado y completamente portátil, por lo que se puede mover fácilmente a cualquier estancia de la vivienda. Esto se logra mediante su moderno equipamiento tecnológico, totalmente libre de cables o enchufes externos, el cual funciona por medio de un interruptor táctil que permite encender, apagar y regular la intensidad de la luz.

La parte inferior de esta lámpara cuenta con una entrada USB para la carga de su batería, la cual, además, ofrece una notable eficiencia en el consumo de energía, con capacidad para brindar hasta 8 horas de autonomía total en su funcionamiento.

En la parte superior se ubica un difusor de policarbonato, diseñado para irradiar mucho más ampliamente la luz. Además, cuenta con tres diferentes opciones en el acabado, con texturas de blanco total, bronce y grafito satinado, todos ellos con un matiz elegante y su propio estilo particular.

Extensa trayectoria en fabricación de lámparas Basic es una lámpara de batería que sintetiza las cualidades que caracterizan a Insolit y sus productos, como la elegancia en la forma, la creatividad en el diseño, la calidad de sus procesos de fabricación y la durabilidad de sus materiales, además de su característico sello “Made in Barcelona”. Estas cualidades son fruto de una extensa trayectoria en el diseño y fabricación de luminarias, las cuales se elaboran de forma personalizada para cada proyecto, a la medida de lo que requieren sus clientes.

Muchos de los productos en su catálogo, como la lámpara de batería Basic, son el resultado de esa dilatada experiencia en la elaboración de lámparas de diversa índole.

Las peticiones y requerimientos de sus clientes le permiten a esta marca conocer las necesidades de sus usuarios, lo cual posteriormente se refleja en sus propios productos, caracterizados por su espíritu juvenil, su elegancia decorativa y sus diseños modernos, equipados con las funciones tecnológicas más útiles en la actualidad.



