Rapidez, calidad y eficiencia en la impresión DTF, con Forte Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 11:54 h (CET)

El Direct Transfer Film se caracteriza por ser versátil, ya que permite imprimir en telas de cualquier tipo y color, ya sea algodón, poliéster, entre otras. Es una de las técnicas más demandadas del momento en el mercado de la impresión por ser muy tecnológica.

Una de sus grandes singularidades es que incorpora la tinta blanca, además, los estampados quedan totalmente elastizados, lo que significa que no se cuartean al estirar el tejido. Asimismo, son muy resistentes a los lavados.

Los profesionales que necesitan DTF por metros en Barcelona pueden acudir a los servicios de la empresa Forte, la cual destaca por ofrecer rapidez, calidad y eficiencia.

Todo acerca de Gràfiques Forte, la empresa que ofrece DTF por metros en Barcelona Son muchos los individuos que ya conocen a Forte, la empresa que ofrece DTF por metros en Barcelona. Una de las cosas que los clientes deben saber es que la compañía utiliza tintas a base de agua sobre un PET FILM con un plotter. Posteriormente, a estas se les aplica una poliamida o polvo adhesivo que es el curado. Tras los mencionados procesos, el material ya está listo para cortar, planchar y personalizar las prendas textiles.

Son varios los valores añadidos de Gràfiques Forte. Uno de los principales es que su fabricación es propia, dado que cuentan con una maquinaria de 60 centímetros para satisfacer todas las necesidades de la clientela. Asimismo, cabe mencionar que para que las personas puedan trabajar de forma más rápida, ofrecen un DTF de alta calidad con un film de retirado en caliente.

Todos los archivos y procesos son controlados exhaustivamente. Esto con el objetivo de que no haya errores en los resultados finales.

Otros datos de interés sobre una de las empresas líderes en impresión DTF Las impresiones que lleva a cabo esta empresa son de alta calidad y, a pesar de ello, ofrece precios de los más competitivos. Las tarifas de las mismas dependen del tamaño. De 1 a 5 metros lineales tienen un coste de 13,95 euros; de 6 a 30 metros lineales, 12,50 euros, y de 31 a 50 metros lineales, 12 euros. Los que deseen 51 metros lineales en adelante deben consultar el valor con la compañía. Es importante destacar que los precios no incluyen IVA.

La empresa Gràfiques Forte realiza envíos gratuitos a partir de la compra de 10 metros lineales de 55X100 CM. Los mismos llegan a su lugar de destino en un lapso de tiempo de entre 24 y 48 horas aproximadamente. En este lugar cuentan con un servicio posventa para quienes necesiten ayuda.

En su página web, los usuarios pueden encontrar información de interés como el tipo de poliamida que se utiliza, características de las tintas DTF, pasos para planchar el DTF, entre muchas cosas más.



