Oposiciones a administrativo del Estado, requisitos y temario en josenrique.es

Como proceso de selección, las oposiciones son métodos selectivos ineludibles para las personas que quieren formar parte de la nómina del Estado.

Según lo establecido en las leyes, este sistema se basa en los principios de igualdad de oportunidades, méritos propios y capacidades demostradas para un cargo. Uno de los procesos más exigentes es la oposición para Administrativo del Estado (c1). Según el preparador especializado en ofimática e informática para oposiciones, José Enrique Martínez, la selección obliga a presentarse a un examen único con la intención de medir las competencias de los aspirantes en temas legislativos, además de conocimientos en ofimática e informática. Se trata de un ejercicio único, aunque consta de 2 partes bien diferenciadas.

Temario de oposiciones a Administrativo del Estado José Enrique Martínez es un académico y experto facilitador para las pruebas de Administrativo del Estado (c1) y Auxiliar Administrativo del Estado (c2), siendo oposiciones en las que tras los últimos cambios se ha incrementado la importancia de una buena preparación en ofimática e informática para la AGE. Él es el desarrollador de una plataforma de preparación para las pruebas de ofimática, Windows y Outlook, entre otros temas con una formación en diversas áreas con tests y vídeos sobre Informática y Ofimática orientados en función de las oposiciones del Estado.

Este experto explica que en el caso de la prueba para Administrativo del Estado, las dos partes son un cuestionario tipo test. Esta parte consta de 70 preguntas y es de participación obligatoria y también es eliminatoria para la segunda fase de la selección (una parte en la que el peso de la ofimática e informática está en torno al 50 %). Esta es la resolución de un supuesto práctico, que también es obligatoria y consta de 20 preguntas.

Ambas pruebas se realizan en una sola sesión y el aspirante tendrá un total de 100 minutos para resolver ambas. El temario consta de 47 temas divididos en 6 bloques que son: Organización del Estado y de la Administración Pública; Organización de Oficinas Públicas; Derecho Administrativo General; Gestión de personal; Gestión Financiera; Informática Básica y Ofimática.

Cuáles son los requisitos para presentar la oposición como Administrativo del Estado Este experto sostiene que para aspirar a una plaza laboral como Administrativo del Estado, el aspirante debe prepararse muy bien. También debe trabajar en la preparación para cumplir con todos los requisitos que se están exigiendo en 2022. El primero de ellos es cumplir con la titulación mínima de bachillerato o su equivalente.

El aspirante debe tener como mínimo 16 años de edad y debe tener nacionalidad española o de algún país integrante de la Comunidad Europea. También tienen opción aquellas personas cuya pareja o cónyuge sea español o ciudadano de algún país de la UE. Debe tener la capacidad física y cognitiva para llevar a cabo ciertas funciones.

No menos importante es el requisito de que todo aspirante debe estar habilitado para poder desempeñar cargos dentro de la estructura del Estado. Esto quiere decir que la persona no puede haber tenido o tener penas de prisión y no debe estar inhabilitado legalmente para ejercer funciones públicas. Martínez advirtió que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento.