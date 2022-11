Conocer los guachinches o el carnaval de Tenerife alquilando un coche de la mano de Canarias.com Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 10:56 h (CET)

Con una temperatura media que ronda los 20 grados centígrados en invierno y la garantía de disfrutar de unos días soleados, Tenerife es uno de los mejores destinos a la hora de hacer turismo y disfrutar no solo de sus atractivos naturales, sino también de uno de los carnavales más conocidos del mundo y deleitarse con los platos típicos de la isla en los mejores guachinches.

Para recorrer todos estos sitios sin prisa y con comodidad, canarias.com ofrece el servicio de alquiler de coche con seguro a todo riesgo incluido, kilometraje ilimitado y asistencia en carretera las 24 horas.

Tenerife, capital europea del carnaval Cada año, miles de personas, tanto locales como turistas, llenan las calles de alegría y color para disfrutar del segundo carnaval más importante a nivel mundial: el de Santa Cruz de Tenerife. Esta fiesta que comienza oficialmente con la celebración de la Gran Cabalgata Anunciadora cuenta con más de 100 murgas, comparsas, rondallas, agrupaciones musicales y grupos de disfraces, los cuales brindan un espectáculo repleto de sonido, luces y color.

De este modo, el primer miércoles se realiza la gala de elección de la Reina del Carnaval y el sorteo entre las participantes que buscan ser elegidas en las distintas categorías, quienes lucen en la gala sus trajes en los que han trabajado durante todo el año, utilizando materiales como plástico, cartón, aluminio y lentejuelas, entre otros. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1980 y con el récord Guiness en cantidad de asistentes a un baile celebrado al aire libre en 1987, los carnavales de Tenerife son un evento imperdible para quienes visiten la isla.

Degustación de los platos típicos de la isla Surgidos ante la necesidad de los viticultores de vender sus excedentes, acompañándolos con tradicionales platos como el escaldón y las garbanzas compuestas, entre otros, los típicos guachinches de Tenerife se pueden encontrar a lo largo y a lo ancho de la isla. No obstante, en los municipios norteños es donde se concentra la mayor cantidad de estos, transformándose en un sitio de culto para quienes desean saborear los vinos y comidas tradicionales de Canarias.

De esta manera, acceder a los guachinches no resulta tan sencillo, por lo que es importante que los turistas recurran a las recomendaciones de los lugareños y busquen un servicio de alquiler de coche que les permita recorrer los distintos puntos de la isla de manera cómoda y rápida. Tal es el caso de Canarias.com, firma con más de 30 años de experiencia y más de 25 oficinas en Tenerife, la cual ofrece la posibilidad de alquilar un coche con seguro a todo riesgo y sin franquicia, con la entrega y la devolución en los aeropuertos de la isla.

Con 1.000 vehículos alquilados anualmente y un servicio personalizado, Canarias.com es una de las empresas líderes en alquiler de coches en las islas Canarias.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.