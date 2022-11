La ortodoncia invisible supone una gran revolución debido a los grandes beneficios que aporta a la hora de llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia, la comodidad y la estética de la misma. Esta técnica, que consiste en unas férulas diseñadas para cada paciente, tiene cada vez más demanda y son un tratamiento que ha llegado a planificarse incluso de forma digital. Una clínica especializada en ortodoncia advierte de los riesgos que los tratamientos de ortodoncia a distancia conllevan El tratamiento para alinear los dientes es uno que, en condiciones normales, no conlleva ningún riesgo o complicación que deba tratarse con urgencia, puesto que es un tratamiento suave con unos efectos progresivos. No obstante, aunque este tratamiento no suela presentar complicaciones, requiere de una planificación realizada tras un amplio estudio del estado del paciente, una planificación guiada, dirigida y bajo vigilancia de un superior. Esto es fundamental para conseguir los resultados deseados de forma eficiente y rápida. Actualmente, es muy habitual encontrar una gran cantidad de estudios y tratamientos y, aunque la mayoría suelen ser efectivos, algunos son de dudosa efectividad.

Un riguroso seguimiento de profesionales como Clínica Ponce de León es fundamental para que el tratamiento siga los pasos necesarios, en los plazos de tiempo estimados en cada momento y que los resultados sean óptimos. Clínica Ponce de León es una clínica especializada en ortodoncia y tiene más de 25 años de experiencia y recomienda realizar este tratamiento de forma profesional y advierte que cada vez hay más ofertas de ortodoncias "do it yourself".

"Los tratamientos que se envían a los pacientes para que ellos mismos realicen el tratamiento no son fiables y, aunque ofrezcan resultados en pocos meses y con costes bajos, es muy difícil que estos resultados ocurran de forma óptima. Una ortodoncia barata, además, implica una tecnología igual de barata, elaborada de materiales poco fiables y eludiendo esa parte tan fundamental que es la mano de obra, la supervisión del profesional. La supervisión es imprescindible y quizás la parte más importante del tratamiento, para que todo ocurra bajo control y en los plazos adecuados", advierte Clínica Ponce de León.

Esta clínica afirma también que se han dado casos de pacientes que, tras un tratamiento "a distancia" fallido, recurren a Clínica Ponce de León para un tratamiento más profesional y especializado. Es muy sencillo que la publicidad de estas ortodoncias a distancia erosione el sentido común de las personas y recurran a este tratamiento con un precio llamativo, pero es muy poco probable que estos casos acaben de forma exitosa. Por más que algunas empresas quieran vender tratamientos con resultados supuestamente rápidos a un precio muy bajo, lo barato, como en casi todos los casos, sale caro.