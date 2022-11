La animación de Tia Lee da un nuevo giro. El cuarto episodio da la bienvenida a un apuesto príncipe Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 16:02 h (CET) Tia Lee Yu Fen, icono asiático de la moda, cantante de C-POP, actriz de cine y televisión, lanzó la cuarta parte de su serie animación "GOODBYE PRINCESS" el 22 de noviembre Con muchos giros en el argumento, el último episodio emitido es el más dramático y romántico de la serie. Las cifras de visualización de la serie de animación y las imágenes en movimiento de la campaña de prelanzamiento del vídeo musical "GOODBYE PRINCESS" han alcanzado nuevas dimensiones, con casi 70 millones de visualizaciones hasta la fecha.

En el cuarto episodio, "Pawn to Queen" (De peón a reina), Tia, la princesa marioneta, continúa cayendo desde el último episodio para aterrizar finalmente sobre un tablero de ajedrez. En este mundo de fantasía, se convierte en un peón blanco. En el otro lado del tablero, la reina lee el periódico y ordena a las piezas negras que ataquen. El peón blanco conserva la calma y esquiva el ataque con agilidad, alcanzando finalmente el lado opuesto del tablero de ajedrez. Una vez allí, se despoja del uniforme de peón blanco para recuperar su forma humana. Al fondo, un castillo aparece mientras un apuesto príncipe se arrodilla ante ella para declararle su amor.

Mostrando los conocimientos sobre la moda de Tia, la estilista de la campaña de prelanzamiento del vídeo musical "GOODBYE PRINCESS", Sanshai, Directora de estilismo de Vogue Thailand, ha elegido el icónico vestido azul grisáceo de Kanapot, zapatos de tacón de Christian Louboutin y pendientes de Alessandra Rich​para este set videográfico.

Hoy, la famosa revista de cultura y moda de Reino Unido ROLLACOASTER ha lanzado un adelanto de la portada de invierno de 2022 y ha anunciado que Tia Lee aparecerá en las ediciones impresas y digitales de invierno de 2022 de todo el mundo que se lanzarán pronto, en las que hablará sobre lo que se puede esperar de su nueva etapa orientada a escala internacional. Tia lleva ropa de las últimas colecciones de otoño e invierno de Burberry. Así, Tia muestra una nueva faceta a sus seguidores de todo el mundo. En anteriores portadas de ROLLACOASTER han aparecido artistas tan importantes como Justin Bieber, John Legend y Alicia Keys, entre otros.

El póster de "Pawn to Queen", lanzado el 23 de noviembre, daba más detalles sobre el episodio:

Cuando la princesa cae al principio, pasa al lado de un periódico con el titular "Diosa Otaku". Este vuelve a aparecer en la escena en la que la reina está leyendo el periódico.

Mientras combate sobre el tablero de ajedrez, la princesa mantiene la compostura con una expresión en sus ojos que resulta familiar. Muestra la misma determinación por perseguir sus sueños que mostraba en los tres primeros episodios.

Con el apuesto príncipe y su castillo, la historia avanza hacia un clímax.

El típico cuento de hadas terminaría aquí, con el apuesto príncipe y la bella princesa viviendo felices para siempre, pero ¿es "GOODBYE PRINCESS" una historia así de simple? Se descubrirá en el quinto episodio, que salió a la luz el 25 de noviembre El cuarto conjunto de imágenes en movimiento y fotografía fija para "Pawn to Queen" se ha publicado hoy con Vogue Hong Kong. En él aparece una valiente Tia sobre un tablero de ajedrez, mirando a una altísima reina envuelta en titulares de periódicos.

Fechas de lanzamiento del episodio 5:

Animación: 25 de noviembre

Póster de la animación: 26 de noviembre

Imágenes fijas y en movimiento: 28 de noviembre

Materiales de prensa oficiales:

Episodio 4 de la animación "GOODBYE PRINCESS": https://www.youtube.com/watch?v=7Gxw1FP7rAw

Póster del episodio 4 de "Goodbye Princess": https://www.instagram.com/p/ClS1aleNFGw/?hl=en

https://www.facebook.com/photo/?fbid=682690586557499&set=a.231904644969431 (para descarga)

Imagen fija del episodio 4 de "GOODBYE PRINCESS": https://www.instagram.com/p/ClVad-oPLNC/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=687955699364321&set=a.231904644969431 (para descarga)

Imagen en movimiento del episodio 4 de "GOODBYE PRINCESS": https://youtu.be/Q5yGZ5b2f0Y

Portada de ROLLACOASTER UK: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431(para descarga)

Portada de Vogue Hong Kong「The Voice」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (para descarga)

Canales oficiales de Tia Lee:

Instagram @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/

YouTube: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

Weibo: https://weibo.com/u/1396928042/

Acerca de Tia Lee

Tia Lee Yu Fen (李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante asiática de C- POP, actriz de cine y de televisión, modelo y exintegrante del grupo musical femenino Dream Girls. Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como icono de la moda y marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.