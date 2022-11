Ofi-Logic:"El renting de impresoras se ha multiplicado en los últimos años por el gran ahorro que supone" Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 14:12 h (CET) Los programas de renting son, actualmente, mucho más comunes de lo que se piensa. Actualmente, una gran cantidad de empresas ya cuentan con el gran ahorro que supone esta metodología de trabajo con impresoras. Aún hay muchos negocios que desconocen esta forma de imprimir, pero una empresa que se dedica al renting explica las grandes ventajas que se están perdiendo El ahorro es una de las grandes preocupaciones de cualquier empresa hoy en día. Es fundamental, con el marco socioeconómico que rodea a la sociedad, controlar los gastos en la empresa y optimizar los recursos de los que se disponen. Cualquier persona que tenga una empresa o que esté en proceso de montar una sabrá que cuidar el bolsillo es fundamental para que los beneficios sean mayores. El renting de impresoras es una metodología muy común entre las empresas, mediante la cual estas alquilan impresoras a cambio de una cuota mensual. A lo largo del tiempo, las empresas se han percatado que viene mejor de precio el leasing que la compra de los equipos de impresión.

Empresas como Ofi-Logic, una empresa que ofrece este servicio de renting de impresora y coste por página, da a conocer las grandes ventajas del renting de las impresoras. "Es importante que las empresas sean conscientes de sus gastos y, la impresora puede parecer un gasto minoritario, pues supone un desembolso inicial y posteriormente gastos inferiores que a priori no destacan demasiado. Pero si sumamos todo lo que gasta una impresora mes a mes, entre los consumibles y cualquier pieza que tengamos que cambiar, nos daremos cuenta de que el precio no es tan barato", explica Ofi-Logic.

Darse cuenta de estos gastos, según Ofi-Logic, es el primer paso hacia el ahorro. "El renting de impresoras se ha multiplicado en los últimos años por el gran ahorro que esta metodología supone. Además del gran ahorro que aporta a la empresa, esta podrá disfrutar de los mejores dispositivos y por supuesto, de última generación. Por lo tanto, otro punto fuerte a destacar es la gran eficiencia que las empresas conseguirán al contar con estos dispositivos. También evitamos que nuestros equipos se queden desactualizados u obsoletos, lo cual ocurre después de unos años de comprar las impresoras", añade Ofi-Logic.

Por lo tanto, se puede destacar la eficiencia a la hora de imprimir, una gran ventaja, puesto que aumentar la productividad de las empresas. Otra gran ventaja es que los dispositivos en renting no requieren un cambio de consumibles o de servicio de reparación por cuenta de la empresa, lo cual es una gran ventaja y aporta muchísimo en cuestión de ahorro. Mediante un plan mensual muy económico, Ofi-Logic aporta todas estas ventajas a las empresas.

