I Edición del Premio Europeo a La Calidad y Compromiso Empresarial Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 12:40 h (CET) La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural celebró el pasado viernes 25 de noviembre la solemne entrega de la I Edición del Premio Europeo a la Calidad y Compromiso Empresarial en el Hotel Intercontinental de Madrid Con el presentador Miquel Vallas, la velada arrancaba con las palabras del Presidente de la Sociedad D. Luís María Ansón, que no pudo asistir en esta ocasión a la gala, felicitó a las personas galardonadas mediante un video. En representación del Consejo de Honor de la Sociedad habló para el público asistente el Doctor Joseba Barroeta Urquiza.

Miquel Valls mencionó también a la Clínica Reabel, de la Doctora Dña. Mariela Barroso que colaboró en la producción de la gala.

El primer premio fue para D. Antonio Resines, actor y Presidente Fundador de YMAS, empresa especializada en la consultoría estratégica cultural que fomenta las alianzas entre la empresa y la cultura. Recogía el premio Coté Soler, CEO de YMAS.

Seguidamente; D. Alejandro Monzonís, CEO de IALE International School. Su trayectoria arranca hace más de treinta años en ELIAN´s, ocupando cargos de gran responsabilidad y fomentando su pasión por la enseñanza.

El siguiente premio fue para; Dña. Ana Padilla y D. Marcos Marina de Aima Estudio: un espacio que ofrece el servicio integral de proyectos, obras y decoración de locales, viviendas y paisajismo.

D. Luis Javier Merino, Fundador y CEO de Obrador De Goya; premiado que representa a la cuarta generación de panaderos y pasteleros en su familia. Tiene 22 franquicias y se encuentra en plena expansión.

Seguidamente D. Luís Miguel Peregrín Caballero, CEO de RITEC, empresa que lleva más de 25 años dedicada a la fabricación de todo tipo de equipamientos de riego.

El siguiente premio se dirigía a D. José Luis Céspedes Santiago y D. Salvador Múgica Rodríguez-Méndez-Núñez, en representación de la directiva de What Event Global Group, un referente en la organización de eventos.

Seguidamente D. Eduardo Abad Marcos, CEO de Acker & Partners, una consultoría que realiza todos los proyectos a medida para entender en detalle la situación de cada cliente.

El siguiente premio fue a D. Xavier Pladevall, CEO de Acció Preventiva, consultora en prevención de riesgos laborales.

Seguidamente D. José Miguel Bago Sotillo, en representación de Grupo Enersol The Artysun y de su socio que no pudo acompañarle, D. Ignacio Contreras Mora.

El siguiente galardón de la noche fue para Dña. Aracelli Jaliff, CEO de Foodsat, consolidada como sociedad en el año 2011 para brindar asistencia integral en equipamiento de restauración.

El undécimo y último premio se dirigió a Dña. María del Pino Navarro Veroz, CEO de Laboratorios Phergal. Recogieron el premio D. Chen Yue y Dña. Pilar Martín. Especializada en cosmética natural y ecológica.

Tras la solemne Entrega de la I Edición de los Premios Europeos a la Calidad y Compromiso Empresarial, los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.