Ahorrar agua es fundamental y es posible con un buen mantenimiento de la piscina, según Piscinas Lara

lunes, 28 de noviembre de 2022, 13:20 h (CET) Llenar piscinas ha sido un real problema durante este verano, durante el cual la sequía ha provocado que muchas zonas de España se prohíba un uso excesivo del agua. Un buen mantenimiento del agua de la piscina es fundamental para evitar el derroche de este recurso tan necesario y tan escaso. Una empresa suministradora de productos de limpieza para la piscina explica los pasos a seguir y los productos que se deben utilizar para mantener el agua en perfectas condiciones El agua es un recurso agotable y del que hoy en día hay escasez y es normal que, a causa de la ausencia de lluvias y las altas temperaturas de este verano que ya ha pasado, comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía hayan prohibido un uso excesivo o superfluo del agua. En Andalucía, por ejemplo, los embalses y pantanos están muy por debajo de la capacidad necesaria (al 25% de su capacidad total) para un abastecimiento suficiente en los siguientes meses. Por eso se ha cortado el agua en las duchas públicas y algunos municipios andaluces han sufrido restricciones en horario nocturno.

En Cataluña la sequía ha llevado a restricciones también, al igual que en Extremadura, donde se corta el agua durante ciertas horas del día. En Castilla y León se han prohibido los juegos con agua, el lavado de coches y el riego de jardines. En Navarra la escasez ha provocado que no se rieguen las huertas, en el País Vasco se ha prohibido el llenado de piscinas, el riego, el lavado de coches, entre otros derroches de agua no esenciales. Y la lista sigue y sigue con Canarias, Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas.

Piscinas Lara, una empresa suministradora de productos de mantenimiento, limpieza y desinfección de la piscina, explica cómo se debe mantener el agua para evitar su derroche. "Es fundamental mantener el agua limpia utilizando la cantidad de cloro necesaria para que el agua no se ensucie. El cloro desinfecta y es importante usar una cantidad adecuada, pero sin excedernos. Evitaremos la aparición de algas también comprobando el nivel del pH, ya que, si este está en un nivel descontrolado, podrían aparecer. Esto ocurre cuando no utilizamos la cantidad de algas adecuada" explica Piscinas Lara.

Pero la limpieza de la piscina, según Piscinas Lara, no se limita simplemente en utilizar cloro y medir el pH. Es importante retirar cualquier residuo de mayor peso cada vez que sea necesario. Esto se puede conseguir manteniendo las horas de filtrado necesarias, pero solo con el filtrado no será suficiente. "Un buen limpiafondos nos ahorrará una gran cantidad de trabajo y nos ayudará a evitar el derroche", añade Piscinas Lara. De esta manera se podrá evitar la acumulación de residuos que pueden derivar en microorganismos que dañan el agua.

