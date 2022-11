Un informe mundial demuestra que 1 de cada 3 fabricantes está bien encaminado para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 12:08 h (CET) Un nuevo estudio de Schneider Electric y Omdia demuestra que el 57% de las empresas industriales tienen objetivos de neutralidad de carbono. Sin embargo, casi la mitad aún no ha desplegado del todo las iniciativas necesarias para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. El 45% está de acuerdo en que los sistemas de automatización y gestión de la energía más eficientes tendrían el mayor impacto Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Omdia, el grupo de investigación y asesoramiento tecnológico, han descubierto que, aunque las empresas industriales están fijando objetivos de sostenibilidad ambiciosos, aproximadamente la mitad (el 48%) aún no ha puesto en práctica las medidas necesarias para cumplirlos. Este resultado forma parte de un estudio realizado para comprender mejor los objetivos de sostenibilidad de los fabricantes y la madurez de sus iniciativas de sostenibilidad.

Más de la mitad (57%) de los encuestados se proponen alcanzar las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI). Lo más frecuente es que mencionen la reducción del consumo de energía como el factor clave en su decisión de invertir en iniciativas de sostenibilidad operativa, y el 49% también espera mejorar el rendimiento y ahorrar costes.

Sin embargo, casi la mitad (48%) aún no ha implementado plenamente sus iniciativas de sostenibilidad, y menos de un tercio (30%) va bien encaminado para alcanzar sus objetivos. Esto representa una importante oportunidad para la acción industrial en las iniciativas de sostenibilidad, y el potencial de un cambio inmediato y duradero.

La tecnología impulsa las iniciativas de sostenibilidad

Para la investigación se han encuestado a cientos de empresas industriales de los sectores de la alimentación y las bebidas, las ciencias de la vida, los semiconductores y la electrónica, la química, el petróleo y el gas, y la automoción, en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África, y Asia. Los encuestados también representaban empresas de una amplia variedad de tamaños. Los líderes de estas industrias comprenden el valor de la tecnología para medir y reducir su impacto medioambiental.

Las empresas industriales están explorando una serie de soluciones para mejorar su sostenibilidad, ya sea directa o indirectamente. Han identificado las cinco principales tecnologías que tendrán un mayor impacto en sus iniciativas de sostenibilidad:

Automatización más eficiente

Sistemas de gestión de la energía

Tecnologías en la nube

Seguimiento de la cadena de suministro

Más sensores

Ya se está invirtiendo en estas áreas. El 54% de los encuestados ya utiliza la tecnología de gemelo digital para (re)diseñar sus instalaciones teniendo en cuenta la sostenibilidad, y más del 50% prevé que habrá desplegado los sistemas de gestión de la energía y de energías renovables en un plazo de tres años. Otros proyectos que se están llevando a cabo son de gestión medioambiental y de gestión del rendimiento de la sostenibilidad.

Impulsar el cambio

Aunque algunos de los retos eran tecnológicos, la investigación ha puesto de manifiesto las claras barreras organizativas que hay que superar. Casi una cuarta parte (23%) de los encuestados identificó como un problema la existencia de prioridades contrapuestas, mientras que el cambio cultural es un reto para el 19%. Muchos señalaron que las iniciativas de sostenibilidad requieren el apoyo de una fuerza promotora, y el 78% de los encuestados informó que los altos ejecutivos son responsables de los esfuerzos de su organización.

"El sector industrial entiende cada vez más el valor de los objetivos de sostenibilidad y eficiencia. Ahora hay claras evidencias de que valorar a las personas y al planeta conlleva mayores beneficios", ha asegurado Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation, de Schneider Electric. "Sin embargo, el cambio requerirá una evolución del pensamiento tradicional, convirtiendo la sostenibilidad y el bienestar en una parte central de los procesos, el hardware, el software y la cultura organizativa para identificar las ineficiencias y el desperdicio. Aquí empieza la próxima generación de la industria".

Estrategias para el éxito

Para que las empresas industriales cumplan sus objetivos de sostenibilidad, necesitarán una estrategia clara y datos que la respalden. La tecnología será un factor clave, como las herramientas de sensorización y visualización para captar los datos de sostenibilidad y obtener información de valor.

"Hay una gran oportunidad para las empresas industriales. Muchas de ellas tienen que hacer frente a operaciones que consumen mucha energía y produce desperdicios. Hacer uso de las energías renovables, el reciclaje y los modelos circulares no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también ofrecerá un retorno de valor significativo", ha dicho Alex West, Senior Principal Analyst, IoT and Sustainability, en Omdia. "Gracias a las métricas que demuestran el impacto de sus iniciativas de sostenibilidad, los líderes de sostenibilidad pueden captar la participación de los empleados y justificar más inversiones: es un círculo virtuoso".

