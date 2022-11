El presidente de Navantia afirma que el hidrógeno marcará el futuro de la movilidad en el transporte marítimo Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 09:48 h (CET) El presidente de Navantia centró parte de su intervención en la presentación de la división Seanenergy, durante un nuevo Desayuno con el Clúster, destacando también el papel tractor de la compañía y la importancia de contar con profesionales altamente cualificados El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez García-Baquero, ha afirmado que el hidrógeno marcará el futuro de la movilidad en el transporte marítimo, durante su presentación Un horizonte digital y sostenible en los Desayunos con el Clúster, organizado por el Clúster Marítimo Español (CME). De esta manera, Domínguez dijo que está "convencido de que será el desarrollo de una industria muy potente", al presentar la división de negocio sobre energías Seanenergy, que busca posicionar a la empresa en el futuro de las energías verdes.

En este sentido, el presidente de Navantia ha aclarado que se han lanzado a este segmento en colaboración con las empresas energéticas y que no se limitan a construir las bases para los molinos offshore, sino que "miramos al hidrógeno", porque marcará el futuro de la movilidad del transporte marítimo y Navantia tiene que estar en el mismo.

Del papel tractor de Navantia ha hablado el presidente del CME, Alejandro Aznar, que durante su presentación del invitado ha destacado que "es mucho más que el principal astillero o una empresa pública de primer nivel. Es también un abanderado de la economía azul en su conjunto, que ejerce un papel tractor para gran parte de la amplia y heterogénea familia que forma el Clúster y representa fielmente lo que es el sector marítimo español: innovación, empleo, generación de riqueza y sostenibilidad". Aznar ha situado a Navantia en el centro de la industria naval española, por su capacidad de innovación y su integración de toda la cadena de valor, algo que para Ricardo Domínguez es precisamente lo que le permite ejercer a Navantia su capacidad tractora. Y en esta línea, el presidente de Navantia considera vital la industria auxiliar, a la que ha dedicado unas palabras de agradecimiento, al igual que ha hecho con la Armada y demás empresas de la industria naval española.

Tras repasar un poco la historia de la compañía, Domínguez ha explicado que siempre han trabajado con tecnología exterior, pero en estos 40 años han evolucionado y son capaces de construir y dar respuesta, creando buques como los F100 o el submarino S80, que ha mostrado con imágenes mientras glosa las bondades de ambas embarcaciones, afirmando que el F100 es uno de los barcos que mejor han podido comercializar. Además, ha aprovechado para avanzar que el F110, evolución del F100, va a ser un "buque tecnológico y digital, vanguardia de la Armada española". Como curiosidad, el presidente de Navantia ha explicado que todos tienen su gemelo digital.

También ha aprovechado para hablar de las capacidades del S80 y felicitarles por este logro, explicando que solo diez países en todo el mundo pueden fabricar submarinos, y España es uno de ellos.

Retos futuros

Pero "no todo va a ser bonito", ha comentado el presidente de Navantia, explicando que también hay retos que afrontar para el conjunto de la industria naval, para poder estar a la vanguardia. Tras definir la competencia del sector marítimo como "salvaje", ha explicado que se trata de un mercado global muy competitivo y hay que estar ahí. Para ello, la digitalización de toda la industria es fundamental. Pero también ha hecho mención a las energías verdes como otro de los grandes retos, así como la falta de personal cualificado. Este último ha sido un tema repetidas veces destacado por el invitado al Desayuno, haciendo hincapié en que hace falta talento capaz de trabajar en el big data o inteligencia artificial, pues es escaso y las empresas compiten por atraerlo. Hacen falta "nuevos profesionales de alta cualificación", ha explicado el presidente de Navantia, que califica de reto importante que podría llevar al bloqueo si no se apuesta por este talento generado a través de la formación. Además, también ha matizado que las empresas deben esforzarse por ser atractivas para atraer y retener dicho talento.

En esta línea, ha detallado que Navantia es el principal empleador industrial en las provincias donde opera, proporcionando empleos de alta calidad y sofisticación tecnológica, con 9.900 empleos generados directos e industria auxiliar; 464 millones de euros de aportación directa al PIB; el 93% de los contratos son fijos; invierten en formación 276 euros por empleado; y tienen 1.400 ingenieros y titulados superiores propios.

Otro de los grandes retos es el de la transformación digital, en el que Navantia está inmersa, tal y como ha enunciado Alejandro Aznar durante su presentación. En este punto, Ricardo Domínguez destacó la transformación digital de los astilleros para la producción de forma más eficiente, llegando a poner un vídeo explicativo de como se concreta dicha transformación, mostrando una gran capacidad de automatización y digitalización del sistema de fabricación. Para Domínguez, esto es algo que afecta a toda la cadena de producción y de valor de la industria, lo que implica que todos deben seguir este camino y Navantia los ayuda a ello, integrándoles y poniendo a su servicio las herramientas para afrontar esta transformación.

El presidente de Navantia ha querido recalcar que esta transformación no implica desprenderse de personas, al contrario, lo que requiere es también una transformación de los perfiles profesionales, destacando el papel del personal y la necesaria colaboración con la industria. No obstante, afirma que "necesitamos que todos vayamos al mismo ritmo", por eso Navantia cumple su función tractora y aspira a involucrar a toda la industria y tirar de la misma.

Centros de excelencia

Una de las herramientas de transformación que ha destacado el invitado son los denominados centros de excelencia, espacios de reciente creación que define como centros de innovación y desarrollo. Estos centros deben ser atractivos para el talento, para que generen y puedan trabajar en ellos e innovar en los ámbitos de interés para la compañía: IoT (Internet de las cosas), IA (inteligencia artificial), gemelo digital… Y en ello debe implicarse a toda la industria auxiliar.

