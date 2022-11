Colgate lanza la nueva pasta de dientes Max White Ultra para una sonrisa más blanca en sólo 3 días Comunicae

lunes, 28 de noviembre de 2022, 09:20 h (CET) Es hora de decir adiós a las manchas y lucir una sonrisa más blanca creada para personas reales con el nuevo dentífrico blanqueador Colgate Max White Ultra. El 91%** de las personas que ya la han probado la recomiendan La marca líder en dentífricos en España***, Colgate, da un paso más y lanza su producto blanqueador más innovador hasta la fecha Colgate Max White Ultra. Cuando se trata de blanquear los dientes, a mucha gente le cuesta encontrar un producto que ofrezca resultados rápidos y visibles. Por eso Colgate, tras escuchar a sus consumidores, ha decidido lanzar un dentífrico blanqueador de primera calidad que ofrece resultados visibles tras 3 días* de uso ya que elimina las manchas causadas por los alimentos y las bebidas.

Colgate Max White Ultra cuenta con una nueva fórmula que cambia la experiencia del cepillado: aporta una sensación de calor y una rica espuma en la boca cuando los millones de moléculas de oxígeno libre que contiene la pasta de dientes trabajan de forma inteligente y activa. Estas moléculas detectan y absorben las manchas en los dientes revelando un blanqueamiento superior.

Con una puntuación de 4,5/5 estrellas**, la nueva pasta de dientes con efecto blanqueador Colgate Max White Ultra ha sido un gran éxito:

El 86%** de los consumidores que la probaron notaron una sonrisa más blanca después de 3 días de uso.

El 86%** de los consumidores que la probaron, la comprarían.

El 88%** de los consumidores que la probaron coincidieron en su eficacia. Además, no es abrasivo y es seguro para el esmalte dental. Está clínicamente testado y respaldado por la prueba realizada por los propios empleados de la marca, que han podido experimentar el efecto de primera mano: 1,2,3 White.

No se puede dudar y hay que unirse a la nueva revolución del blanqueamiento dental. Se puede disfrutar de una sonrisa más blanca y real con Colgate.

PVPR****: 5,95€ - España

SOBRE COLGATE

Colgate-Palmolive Company es una empresa solidaria e innovadora en crecimiento que reimagina un futuro más saludable para todas las personas, sus mascotas y el planeta. Centrada en el cuidado bucal, el cuidado personal, el cuidado del hogar y la nutrición de mascotas, vende sus productos en más de 200 países y territorios bajo marcas como Colgate, Palmolive, Elmex, Hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. Reconocida por su liderazgo e innovación en la promoción de la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad, incluyendo los logros en la disminución de los residuos de plástico y la promoción de la reciclabilidad, el ahorro de agua, la conservación de los recursos naturales y la mejora de la salud oral de los niños a través del programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, que ha llegado a más de 1.400 millones de niños desde 1991. Para obtener más información sobre el negocio global de Colgate y cómo están construyendo un futuro para sonreír, visitar www.colgatepalmolive.com.

*Elimina las manchas causadas por los alimentos y las bebidas vs crema dental regular con flúor.

**Estudio realizado en España, julio 2022 con 250 miembros de HomeTesterClub. Los miembros de HomeTesterClub recibieron una muestra gratuita del producto a cambio de su opinión honesta y veraz.

***Entre las marcas de dentífricos vendidas en gran consumo. Nielsen Scantrack 2021. Ventas en valor y volumen.

****PVPR significa Precio de Venta al Público Recomendado. Los precios de venta indicados en este documento son meras recomendaciones, el cliente no está obligado a cumplir con estas recomendaciones.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.