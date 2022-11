Hay determinadas zonas del rostro que, por prisa, despiste o pereza, no se tratan como se debería y se produce lo que se denomina efecto careta, que refleja mayores signos de la edad Se tiene bastante interiorizada cómo debe ser una rutina facial, ya sea porque solo se aplique una crema hidratante o cuando se debe usar todos los pasos propios de una rutina coreana. Del mismo modo, resulta bastante claro que el SPF es necesario durante todo el año, aunque caigan chuzos de punta.



Asimismo, todo el mundo sabe más o menos cómo se debe aplicar los productos o, si no es el caso, aquí va un tip: "Los productos del cuello los debemos aplicar en sentidos ascendente, hacia el mentón y las orejas. Los cosméticos en el rostro conviene que vayan de centro a exterior, en sentido ascendente también. La frente debe dirigirse siempre desde la línea de cejas hacia arriba en vertical", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza, como consejo para fomentar la firmeza del rostro mientras nos aplicamos los sueros o cremas.



Pero es que, además de este importante detalle, hay otro esencial. Un gesto que no se hace bien y por el cual surge lo que algunas especialistas del entorno de la belleza llaman efecto careta.

¿Qué es el efecto careta?

"Esto ocurre cuando no solemos llevar los productos hasta las orejas o tendemos a dejar sin cosméticos la línea de nacimiento del cabello. Es un gesto muy común por miedo a manchar el pelo que hace que, con el paso de los años, parezca que tenemos una careta muy cuidada, con unos contornos faciales que contrastan al revelar un mayor fotoenvejecimiento de la piel", explica Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.

Si bien las expertas de las firmas cosméticas y de la estética son optimistas porque cada vez la gente se cuida más y mejor la piel, ven en ese gesto o, más bien, ausencia de él, un condicionamiento de la piel en esas áreas que circundan el óvalo facial. "Desde arruguitas a, sobre todo, exceso de pigmentación. Son los signos más habituales y resultan difíciles de tratar porque tienden a venir cuando ya está muy avanzado. Es por ello que conviene llevar los cosméticos al nacimiento del cabello y hasta las orejas, cubriendo incluso estas mismas, las eternas olvidadas", añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

El mejor tratamiento, la prevención

Para evitar que aparezca este efecto, lo mejor es la prevención, llevando toda la rutina de Skincare hasta estas áreas, asegurando que se cubre todo el rostro. "Si usamos sueros de vitamina C, evitaremos que esa zona se pigmente. Con un suero de ácido hialurónico mejoramos la hidratación de la piel evitaremos cascadas de envejecimiento. Llevando la crema hasta los confines del rostro, mantendremos el tejido protegido todo el día, terminando desde luego siempre con un buen protector solar o usando una hidratante que lo contenga, reaplicando cada dos horas si estamos mucho tiempo expuestos al sol", confirma Bella Hurtado, de la firma coreana Boutijour.



El SPF, el mejor aliado anticaretas

Como explica la experta de Boutijour, el SPF es esencial en esa prevención. No será la primera vez que se lee que la protección solar es el mejor cosmético antiedad al que se puede acudir. "Las orejas y el cuero cabelludo, al igual que los límites de la frente, son áreas que suelen presentar un fotoenvejecimiento sumamente avanzado si lo comparamos con el resto de regiones faciales. No debemos olvidar que todo es piel, igualmente, y no debemos limitar en esas áreas la fotoprotección", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga, biotecnóloga y responsable técnica de Ambari Beauty en España.



Aliados con SPF

1.Photo-Brightening Moisturizer de Perricone MD. 77,25€. Crema con poder antioxidante, rica en vitamina C y unificadora del tono. Tiene efecto iluminador y protege con SPF30. 2.Omorovicza Complexion Perfector. 82€. Producto multifunción que hidrata, aporta color y unifica el tono. Efecto antiedad con complejo termal y protección con SPF20. 3. Rosalique 3 in 1 Miracle Formula. 34,95€. Crema con SPF50. Hidratante, protectora y controladora de las rojeces. Equilibra la rojez con tratamiento y con cápsulas de pigmentación. 4. Medik8 Advanced Day Ultimate Protect. 79€. Crema hidratante con SPF50, acción antioxidante con aceite de semilla de arándanos, filtro anticontaminación, escualeno y ácido hialurónico.