DTF Barcelona cuenta con más de 60 años imprimiendo en Barcelona y en Catalunya Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de noviembre de 2022, 16:32 h (CET)

El estampado textil es un arte antiguo con siglos de historia que tiene el objetivo de plasmar en las telas elementos creativos que incluyan figuras, colores y formas de diferentes dimensiones.

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes técnicas de estampado y una de las más novedosas es el DTF. Hoy en día, existen pocas empresas en España dedicadas a ofrecer servicio de este tipo de estampado y una de ellas es DTF Barcelona, especializada en servicio DTF.

Una compañía de impresión textil con más de 60 años de historia DTF Barcelona inició sus operaciones como una papelería en Barcelona en 1948 a cargo de Joan Masanas Compañó. Pocos años después, los representantes ampliaron el negocio, añadiendo un servicio de imprenta con una máquina de tipografía y una guillotina manual. En 1980, la empresa añadió el offset, un sistema mucho más moderno y rápido.

Más tarde la empresa continuó sus operaciones en Ciutat Vella desde 1992, sin embargo, en 2007 inició un nuevo emprendimiento llamado Gràfiques Forte. En la actualidad, el negocio está dirigido por Bernat Alonso Masanas nieto de Joan Masanas, implementando una nueva línea de negocio que implementa técnicas innovadoras como el servicio de DTF.

Gracias a esta trayectoria, DTF Barcelona se posiciona como una de las empresas pioneras en dar estas soluciones de impresión en Barcelona y Cataluña. Asimismo, la firma destaca por proporcionar un servicio directo a los clientes sin ningún tipo de intermediario en el proceso, lo cual le diferencia no solo en la atención al cliente, sino también en los precios asequibles que ofrece.

¿Qué es el servicio de DTF? DTF significa Direct Transfer Film o impresión directa sobre film y es una tecnología revolucionaria que permite imprimir tinta blanca de forma directa sobre distintos tipos de soportes textiles, como el algodón, poliéster, mezclas y no tejidos.

Este servicio sirve para crear un tipo de transfer digital que, después de ser impreso y pasar por un proceso de curado, puede ser aplicado sobre camisetas de distintos tipos de tela. Además, el DTF tiene muchas ventajas sobre otros sistemas de impresión como el DTG o la serigrafía, principalmente con respecto al coste del servicio, que es mucho más bajo.

Por otro lado, el estampado en DTF resiste más de 50 lavados, no requiere pelado ni descartes de material, presenta los colores muy vivos y la transferencia se realiza solo en el área impresa. En la empresa DTF Barcelona se presenta una gran variedad de opciones en servicios de DTF de calidad. Esta, en sus instalaciones, cuenta con dos máquinas profesionales de última generación que trabajan de forma constante para satisfacer la enorme demanda de impresión DTF.

Finalmente, cabe destacar que esta firma tiene un estricto sistema de control de calidad que supervisa todos los procesos para garantizar un excelente resultado para sus clientes. Asimismo, ofrece un servicio de posventa y su equipo de trabajo está siempre dispuesto a brindar ayuda incluso antes de adquirir los servicios.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las ventajas de la impresión DTF por metros, por DTF Barcelona Mermeladas artesanas como regalo para los invitados, con Deliciosso Reunificación.es expone los principales beneficios de la reunificación de deudas Cómo preparar un restaurante para las celebraciones navideñas, por Oh My Business Velas Alicante ayuda conseguir un espacio protegido del sol