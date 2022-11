Reunificación.es expone los principales beneficios de la reunificación de deudas Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Tener que afrontar deudas cada mes, como el coche, la hipoteca o la tarjeta de crédito, entre otras, puede poner a una persona en un serio apuro al tener que cubrir todos los gastos.

Afortunadamente, existe un producto financiero que representa una solución para quienes necesitan un respiro de todos esos pagos pendientes acumulados. Se trata de la reunificación de deudas, una operación que permite unir todas las deudas en un único préstamo.

Para realizar estos procesos, es recomendable apoyarse en asesores o mediadores expertos, tales como Reunificación.es. Esta firma cuenta con especialistas que se encargan de estudiar cada situación de forma personalizada para encontrar una solución pertinente.

Ventajas de reunificar deudas Reunificar deudas aporta una serie de ventajas. Una de ellas es que el deudor tendrá la posibilidad de pagar menos cada mes. Al solicitar un préstamo para llevar a cabo este proceso, puede elegir la duración y el importe del mismo. De esta manera, es posible pagar una menor cantidad, en comparación con la que pagaba cada mes.

Generalmente, un préstamo personal tiene tipos de interés más reducidos que otros productos financieros, como préstamos revolving, microcréditos o tarjetas de crédito. Al amortizar los préstamos, es posible quedarse con un único préstamo con mejores condiciones y, finalmente, pagar menor interés.

Otra de las ventajas de reunificar deudas es que el individuo tendrá la posibilidad de elegir la duración que más se ajuste a sus necesidades. Puede ser un plazo largo para pagar con más calma o, en cambio, uno más corto para amortizar el préstamo cuanto antes.

Por último, tener una sola cuota es mucho más cómodo. Esto ayuda a tener un mayor control de los gastos y saber exactamente cuanto se debe pagar cada mes, además de poner una única fecha final para saldar la deuda en su totalidad.

Requisitos necesarios para la reunificación de deudas Para disfrutar de los beneficios de reunificar deudas, es necesario cumplir con una serie de requisitos fundamentales. En primer lugar, no es posible escoger qué deuda se va a unificar y cuál no. De hecho, se deben agrupar por completo todos los préstamos a nombre de una persona en uno solo.

Si se solicita una nueva hipoteca, la cuantía de la misma no debe superar el 80 % del valor del inmueble o el bien que se haya hipotecado.

Como es natural, también es necesario mostrar a las entidades prestamistas que se poseen ingresos estables. Además, el solicitante no puede estar incluido en una lista de morosidad, como el ASNEF. Aunado a esto, muchas entidades financieras exigen la presentación de un avalista que respalde la solicitud de reunificación de deudas.

Quienes han acumulado muchas deudas y ven en la reunificación una salida, pueden acudir a Reunificación.es. La firma actúa como asesor e intermediario con una gran variedad de entidades bancarias, con la finalidad de conseguir los mejores productos para el cliente que contrata sus servicios.



