360Clinics y sus tratamientos corporales reductores y anticelulíticos

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La celulitis es una condición común en personas de cualquier aspecto o edad, aunque suele aparecer mayormente en la población femenina. De acuerdo a la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), entre 8 y 9 de cada 10 mujeres en el mundo tienen celulitis en diferentes grados.

Esto provoca que exista un porcentaje importante de personas buscando soluciones para este problema estético. En la actualidad, se han creado tratamientos no invasivos de estética corporal avanzada que se conocen como tratamientos corporales reductores para eliminar celulitis. Estos procedimientos se realizan en centros de medicina estética como 360Clinics, de la mano de profesionales que garantizan resultados óptimos.

¿Qué es la celulitis estética y cuál es su causa? La celulitis es una acumulación de grasa debajo de la epidermis que provoca la aparición de piel ondulada o con bultos. Esta condición suele ser visible en áreas como la parte superior de los muslos, las nalgas y el abdomen.

Las células grasas son un factor que contribuye a la aparición de la celulitis, pero no son la causa directa. En el cuerpo humano existe una capa de grasa que se encuentra en lo profundo de la dermis. A medida que esta aumenta, empuja las capas de tejidos conectivos, de forma que el tejido se abulta en algunas zonas y se mantiene en su lugar en otras. Dicha combinación de fibras y grasa conduce a la aparición de hoyuelos en la piel. Este proceso puede darse independientemente del tipo de cuerpo, ya que ocurre tanto a gente musculada como a personas con sobrepeso.

¿Cómo se elimina la celulitis a través de tratamientos reductores? Para eliminar celulitis de manera efectiva, existen varios tratamientos reductores y anticelulíticos disponibles, basados en la reducción de volumen y peso corporal. Además, no requieren cirugía, lo cual reduce los riesgos para el paciente.

Centros como 360Clinics ofrecen este tipo de servicios. Entre los tratamientos disponibles, los clientes pueden optar por sesiones de mesoterapia corporal, que activa el metabolismo de las grasas y lípidos por medio de microinyecciones de vitaminas y nutrientes. Asimismo, el tratamiento de carboxiterapia consiste en utilizar dióxido de carbono para mejorar la circulación sanguínea. Por último, el centro ofrece la crioterapia, con aplicación de frío, y la presoterapia, con masajes de drenaje linfático, que reduce grasas y celulitis.

Otros procedimientos con tecnología avanzada son el VMAT, un tratamiento de ondas acústicas de choque y ondas vibracionales que funciona eficazmente como anticelulítico y reductor de grasas. Además de los tratamientos con radiofrecuencia, como Zionic y Symmed, que eliminan la piel de naranja causada por la celulitis, adiposidad o flacidez. Para mejorar la tonificación muscular, el más recomendado por especialistas es el Slim Fit Medical, otra radiofrecuencia avanzada que promete resultados en pocas sesiones. La técnica exitosa de 360Clinics radica en la perfecta combinación de procedimientos a medida, que garantizan procedimientos seguros para los pacientes y efectos óptimos.

Aunque la celulitis no representa un riesgo para la salud, en ocasiones se convierte en una fuente de inseguridades. Gracias a los avances de la medicina estética, actualmente, las personas pueden solucionar su apariencia gracias a procedimientos no invasivos.

Para conocer cuál es el tratamiento adecuado para cada persona, se puede acceder a la página web de 360Clinics y reservar una cita de valoración profesional gratuita.



