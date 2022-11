¿Qué neumáticos se deben elegir de cara al invierno?, por Confortauto Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque en España el invierno no suele ser tan crudo como en otras zonas de Europa, la llegada de esta estación requiere tomar ciertas precauciones para reducir las probabilidades de sufrir un accidente de coche.

Por debajo de los 7 grados, los neumáticos de verano empiezan a perder importantes cualidades, como por ejemplo la adherencia al asfalto. En consecuencia, contar con neumáticos de invierno es imprescindible para conducir de forma cuidada y segura.

Con una amplia variedad de productos y servicios destinados al cuidado del vehículo y a la protección de toda la familia, Confortauto es la red líder de talleres de mecánica y neumáticos del país que cuenta con más de 700 asociados en España y Portugal. A través de su catálogo online y de cara a la llegada del frío, entre sus principales productos destacan los neumáticos de invierno, ideales para mejorar las condiciones del vehículo y reforzar su seguridad.

Comprar neumáticos de invierno para autos Los neumáticos de invierno para vehículos están fabricados con compuestos especiales que funcionan de manera perfecta en temperaturas por debajo de los 7 grados con el fin de que conducir durante esta época del año no sea una preocupación. Además, el material con el que se realizan permite mantenerlos en buenas condiciones, aun cuando las temperaturas son bajas y el clima es adverso.

Por otro lado, teniendo en cuenta que durante el invierno se observa un incremento de las lluvias en todo el país, una de las principales características de los neumáticos de invierno es que sudibujo resulta más pronunciado, lo cual favorece a la expulsión del agua que se encuentra en la carretera.

Dispuestos a proporcionar la mayor seguridad durante los viajes, Conforauto también cuenta con neumáticos para nieve con un marcaje especial M+S (mud and snow) en una montaña con tres picos. Estos son aptos para el barro y la nieve y funcionan como un reemplazo de las cadenas en determinadas condiciones.

Neumáticos de invierno en Confortauto La compra de neumáticos de invierno para coches puede ser una gran solución para muchas zonas de España, especialmente aquellas que se encuentran en la mitad norte o en áreas montañosas en las que se requiere una ayuda extra y reforzar la seguridad en la calzada.

Debido a que proporcionan una mejor tracción y frenado, mayor agarre, buena maniobrabilidad y una alta resistencia al aquaplaning, los neumáticos de invierno son fundamentales para esta época del año, principalmente cuando llueve y hay abundante agua en el asfalto.

A través de su página web, los clientes pueden acceder a un amplio catálogo en el que encontrarán distintas marcas y modelos y podrán solicitar los neumáticos de invierno que mejor se adecúen a su vehículo. Además, es importante mencionar que Confortauto cuenta con talleres en todo el país en los que es posible realizar la instalación y verificación de los nuevos neumáticos.



