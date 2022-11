Personas físicas y autónomos que han logrado cancelar sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Según un estudio del Colegio de Abogados de Barcelona, el 95 % de las personas que recurren a la Ley de la Segunda Oportunidad logran la exoneración de sus deudas. Aunque la Ley de Segunda Oportunidad es una normativa de 2015, todavía hay muchas personas que la desconocen y que no saben que existen numerosos casos de éxito en su aplicación. Tanto particulares como autónomos han logrado cancelar sus deudas y continuar con su vida, en este artículo Libertad Sin Deudas describe varios casos de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad.

Casos de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar deudas y continuar con una vida tranquila sin el acoso de los acreedores. Esto es lo que han logrado varios empresarios y particulares:

Una pareja de Algeciras cancela deudas por importe de 80.000 euros Una sentencia exoneró de las deudas con las administraciones a una pareja de Algeciras que regentaba una cafetería que se declaró en concurso de acreedores. Todo comenzó con una reducción de los ingresos debida a la disminución de la clientela y se unió a la imposibilidad de pagar el alquiler del local. Con la sentencia, que es un importante caso de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad, se ha logrado la exoneración del 75 % de su deuda, tanto pública como privada, y el pago aplazado del resto de la deuda en un plazo de cinco años. Un aspecto destacado de este caso es que se ha conseguido mantener la vivienda habitual.

Empresa familiar logra cancelar sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad Montse era administradora de una pequeña empresa familiar que comenzó a acumular deudas que no podía pagar. Con el piso embargado y dos hijos, las deudas comenzaron a ahogarla. Decidió recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad para cancelar sus deudas y lo logró. Ya ha podido comenzar una nueva vida con esperanza e ilusión.

Eugenia, una funcionaria que logró eliminar sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad Eugenia adquirió deudas con entidades financieras que llegó a ocultar a su propia familia debido a la vergüenza que sentía. Su deuda se canceló en parte y pudo salir de la lista de morosos en la que estaba para comenzar desde cero.

Alfonso, un empresario de Girona que acudió al mecanismo de segunda oportunidad para cancelar su deuda Alfonso tenía un negocio de transporte de turistas desde el aeropuerto de Girona a la Costa Brava. Comenzó con dos microbuses y, en poco tiempo, gracias a la financiación de los bancos, logró tener 25. En el año 2008 perdió a uno de sus mejores clientes, una agencia de viajes que le proporcionaba el 95 % sus ganancias. Se encontró con una deuda muy elevada. Solicitó el concurso voluntario de la empresa y se liquidaron las deudas empresariales, pero tenía deudas personales por importe de 1.600.000 euros. En 2018, Alfonso logró una sentencia que le exoneró de todas sus deudas privadas, con base en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Un pensionista de Granada logra que le cancelen una deuda de 45.000 euros por aplicación del mecanismo de segunda oportunidad Un pensionista de Motril, con una invalidez desde hace diez años, ha logrado una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril, por la que se le exonera del 100 % su deuda de 45.000 euros, que había adquirido debido a 25 microcréditos firmados con diversas entidades. Logró que cesara cualquier ejecución y el acoso de los acreedores.

Una madrileña logra cancelar sus deudas debidas a préstamos gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Otro de los casos de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad es el de una madrileña que firmó varios préstamos personales que no pudo pagar al quedarse en paro. Contrató varios créditos para liquidar los antiguos y la deuda creció. Finalmente, solicitó la cancelación de la deuda a través de la Ley de Segunda Oportunidad y logró una sentencia en la que los juzgados de Madrid la exoneraban del pago del 100 % la deuda.

Los casos de éxito de la Ley de Segunda Oportunidad en los que se logra la cancelación total o parcial de la deuda son muy numerosos en toda España. Es un mecanismo que se debe conocer para que particulares y autónomos puedan comenzar desde cero, eliminando sus deudas y durmiendo tranquilos.



