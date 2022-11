El exitoso empresario de Marketing, Alex Ruggeri Benitez, anuncia nuevos planes de expansión para XK Marketing para 2023 Emprendedores de Hoy

UK, London, NOV 2017, 2022. Alex Ruggeri Benitez, CEO y dueño de la empresa de marketing “XK Marketing LTD”, informa de los planes de expansión que tiene planificado para su empresa en el próximo año 2023.

Con unos objetivos trazados para ampliar su cobertura a clientes de más países, la empresa, que actualmente ofrece sus servicios en Portugal, Reino Unido, Brasil y España, tiene la firme determinación de seguir creciendo, proyectando cubrir nuevos países tanto en Europa como en Latam, y expandirse cada año hacia un entorno mayor a nivel internacional.

Para entrar en contexto, Alex Ruggeri Benitez es un joven y entusiasta empresario emprendedor nacido en Brasil que desde hace ya varios años se ha venido desempeñando con singular éxito en el nicho de marketing online y franquicias, tomando en cuenta un mercado poco atendido en el ramo para pequeños emprendedores y en general startup que requieren este importante servicio para lanzarse con éxito al mundo del comercio electrónico y posicionamiento orgánico en sus respectivos nichos.

Fue en el año 2017 que Alex Ruggeri Benitez, creo una empresa para cubrir este mercado, creándola con su sede física en el Reino Unido, desde ese momento y paso a paso comenzó a consolidar su idea de marketing, alejada de lo convencional y tradicional, haciendo un enfoque totalmente adaptado a los nuevos tiempos y tendencias a nivel global.

Hasta la fecha actual, su empresa XK Marketing, ha tenido una experiencia fructífera y exitosa con atención a más de 200 clientes que requerían de una atención personalizada y enfocada de acuerdo a los objetivos propuestos por cada uno de ellos, adaptando sus proyectos a las nuevas tecnologías y tendencia mundiales del marketing, comercio electrónico y franquicias. Estos clientes han sido atendidos en diversas plataformas de comercio electrónico, proporcionándoles negocios con un alto valor en la relación coste/beneficio, tan importante para garantizar los éxitos de un emprendimiento.

Ofreciendo servicios desde SEO o SEM hasta asesoramiento y recomendaciones de estrategias de marketingy franquiciado, para que obtengan el éxito esperado con sus emprendimientos en plataformas tan diversas como EBay, tiendas online, Amazon, etc.

Otro punto importante para resaltar es que la empresa XK Marketing, por medio de las ideas y toma de decisiones de su CEO, Alex Ruggeri Benitez, ha priorizado la calidad y excelencia en el personal contratado para que formen el equipo de profesionales y expertos en el área para tener la calidad, conocimiento y responsabilidad que aseguren el buen servicio al cliente.

En el caso de Alex Ruggeri, este presenta una dilatada trayectoria dentro del nicho de marketing y franquicias, a pesar de ser un empresario joven, pero con unas indudables ideas innovadoras que le han hecho conseguir sus objetivos trazados de manera paulatina y segura, y el año 2023 se proyecta como el año de la internacionalización definitiva y el crecimiento exponencial de XK Marketing LTD.



