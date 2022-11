6 de cada 10 empresas españolas creen que la ineficiencia administrativa es uno de los principales desafíos en materia de impagos Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 17:33 h (CET) Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, España está entre los cinco primeros mercados cuyas entidades opinan que la mala gestión interna de sus clientes está afectando a su capacidad de pago. Ya sea por una mala administración, o por el contexto económico actual, marcado por la inflación y la subida de tipos, el 64% de las empresas españolas están más preocupadas que nunca por la capacidad de pago de sus deudores Aunque la incertidumbre económica es un factor fundamental que, inevitablemente, afecta a la situación financiera de las empresas y, por consiguiente, a su capacidad de pago, el elemento más importante para prevenir los impagos en el entramado empresarial es que las compañías apliquen internamente una estrategia de gestión de pagos efectiva. De este modo, será posible controlar, planificar y validar correctamente el capital de la empresa destinado a abonar las facturas pendientes con proveedores, asumiendo y cumpliendo con las condiciones -plazos, cantidades, etc.- que estos establezcan. Sin embargo, y a pesar de su importancia, la planificación, control y seguimiento de este tipo de partidas todavía no es la que debería.



Así lo refleja el Informe Europeo de Pagos de Intrum, que muestra que, para el 60% de las empresas españolas, la ineficiencia administrativa es, ahora mismo, uno de los grandes desafíos que están impactando en la capacidad de pago de sus clientes.

De hecho, de entre los 29 países europeos analizados por la firma líder en servicios de gestión de créditos y activos, España estaría cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea (56%) y entre los cinco primeros mercados que más opinan que esta problemática es una de las que más están impidiendo que sus clientes mantengan los pagos al día.

Con un porcentaje similar al de las organizaciones españolas está Reino Unido (también con un 60%) y, por debajo, países como Francia (56%), Portugal (55%), Italia (54%) o Alemania (53%). Por su parte, Países Bajos (65%), Letonia (63%) y Estonia (61%) serían los tres mercados que más coinciden en esta percepción. Sin embargo, Dinamarca (49%), Bosnia (47%) y República Checa (45%) son las regiones cuyas empresas menos ven en la ineficiencia administrativa entre clientes un reto para los impagos.

Estas cifras demuestran que la gestión de pagos efectiva es uno de los principales requisitos para mantener un flujo de caja saludable y prevenir los impagos, pero también que se trata de un proceso complejo que no todas las compañías son capaces de emprender. Sobre todo, cuando el negocio crece, y con él, en nivel de actividad y de gastos.

Con el objetivo de facilitar este proceso y ofrecer algunas soluciones, los expertos de Intrum ofrecen los siguientes consejos para aplicar una correcta estrategia de gestión de pagos:

• Considerar los pagos como parte de la planificación financiera. De este modo, será posible prever cada compromiso con antelación y tomar las mejores decisiones estratégicas (por ejemplo, a la hora de establecer plazos de cobro con clientes, automatizando algunos gastos periódicos…).

• Mantener en orden las facturas y contemplar cada gasto previsto. Es importante que, para no incurrir en impagos, se disponga de un calendario con todas las fechas de pago, destacando aquellos que tengan prioridad. También deberán tenerse en cuenta aquellas partidas periódicas que suponen un compromiso financiero a futuro y que muchas veces se pasan por alto.

• Comunicación constante. Si no es posible cumplir con las fechas de pago, es necesario comunicarlo al proveedor e intentar renegociar o reestructurar la deuda pendiente. Son un pilar básico para el éxito empresarial y los verdaderos aliados del negocio, por ello, hay que mantener una buena relación con ellos. En este sentido, contar con una empresa especializada en gestión de impagados puede ser un factor diferencial.

• Estudiar a los proveedores. Es necesario tener en cuenta las condiciones de cobro que ofrece cada uno (si pide pago por adelantado, plazos de cobro exigidos, descuentos por compras al por mayor o por pronto pago…), y elegir el que más convenga según los intereses empresariales.



Los impagos de clientes, principal preocupación para 2 de cada 3 empresas

Ya sea por una mala gestión o por el contexto económico actual, las empresas están siendo testigo de cómo los impagos se incrementan. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, el 64% de las entidades españolas están más preocupadas que nunca por la capacidad de pago de sus deudores, dos puntos por encima de la media europea (62%).

Unas cifras que, previsiblemente, crecerán en los próximos meses, ya que el estudio elaborado por la firma de servicios de gestión de créditos y activos también indica que un 57% de las compañías prevé que el riesgo de impagos o retraso en el abono de facturas de estos deudores crezca en los próximos meses.

Estos datos estarían en línea con la información oficial del sector. Según el último ‘Informe de Estabilidad Financiera’ del Banco de España, la fuerte desaceleración económica que se anticipa para los trimestres siguientes podría impactar negativamente sobre la situación económica y financiera de las empresas, especialmente si se materializan los escenarios de riesgo sobre el crecimiento económico.

Por tanto, de no adquirir una posición preventiva, garantizando una administración y gestión de procesos que asegure el correcto pago a proveedores, las consecuencias no solo redundarán en las compañías afectadas, sino también en la sociedad en general, por el dañino efecto dominó en toda la cadena de suministro, en la empleabilidad y en el crecimiento del entramado empresarial.

