La importancia de contar con expertos para trabajar el posicionamiento SEO en buscadores, por Guellcom

viernes, 25 de noviembre de 2022, 13:42 h (CET)

Las empresas que buscan mantenerse en las primeras posiciones de las listas de los principales buscadores deben recurrir a nuevas estrategias, ya que, en un contexto tan globalizado, la mayoría de organizaciones ya tienen una página web de calidad.

Entre estas estrategias, destaca el posicionamiento SEO, con el cual se busca impulsar el reconocimiento de una marca, aprovechando las cualidades orgánicas que ofrece el algoritmo de los buscadores. En ese sentido, es importante contar con expertos como Guellcom, para lograr una posición privilegiada, que permita aumentar el tráfico de usuarios a la página web de las organizaciones.

Beneficios de liderar los listados de búsqueda El aumento en el número de personas que revisan una página web no solo ayuda a amplificar el reconocimiento de una marca en internet, sino que también permite construir una red de contactos que puede convertirse en un grupo de clientes potenciales. Según cifras del portal HubSpot, el 75 % de los usuarios de internet no pasa de la primera página de resultados cuando recurren al principal motor de búsqueda. De este porcentaje, el 25,5 % de los usuarios hace clic en la primera opción de la lista, el 15,7 % en la segunda y únicamente el 2,5 % revisa el último resultado. Esto quiere decir que todos los sitios web que no se encuentren en los primeros lugares de la lista son más susceptibles de presentar un tráfico bajo de usuarios, lo que se traduce en una menor posibilidad de adquirir nuevos compradores.

Para posicionar sitios web, los buscadores recurren a un proceso automatizado que jerarquiza las páginas de internet, dependiendo de su calidad y capacidades de navegabilidad. Las variables que informan a los buscadores sobre las cualidades de un sitio web se alimentan de la cantidad de veces que los usuarios visitan el sitio, del número de referencias sobre él en otras páginas web y del tipo de contenidos que publica. Todo esto, indica a los motores de búsqueda qué sitio debería aparecer en los primeros lugares de sus listados. El posicionamiento SEO se encarga de diseñar estrategias que intervengan en estas variables para que el buscador, de manera orgánica, ubique las páginas web encabezando dichos listados.

Profesionales en posicionamiento SEO Estas estrategias deben contemplar varios factores relacionados con su incidencia en el ecosistema digital, por lo que es necesario plantearlas de la mano de un profesional especializado. El servicio de posicionamiento SEO que ofrece Guellcom permite que las empresas destaquen sobre su competencia, alcancen un mayor número de ventas, atraigan nuevos clientes y mejoren el tráfico de usuarios a su sitio web. En 11 años de trabajo, Guellcom ha conseguido que más de 3.500 resultados alcancen posiciones privilegiadas en el principal motor de búsqueda, posicionándolos en su primera página. Los interesados en mejorar el rendimiento de su página web deberían contactar a los profesionales de Guellcom y aprovechar las ventajas del posicionamiento SEO para su compañía.



