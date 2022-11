‘Bhakti y Kirtan’. El Yoga de la Música con Ravi Ram Emprendedores de Hoy

El yoga es una práctica milenaria nacida en la India y, en la actualidad, esta es ampliamente reconocida a nivel mundial por sus beneficios para la salud, el equilibrio físico y mental. Existen diversas variantes en esta disciplina, entre las cuales destaca el Bhakti Yoga, complementado con la variante del Kirtan Yoga.

A pesar de todas las aportaciones que tiene para el cuerpo humano a nivel físico y mental, muchas personas no tienen el tiempo o disponibilidad suficiente para aprender de forma presencial. Ante esto, una de las mejores soluciones son las sesiones virtuales de Ravi Ram.

Enseñanzas que abren la puerta a una profunda sanación espiritual Ravi Ram es un músico, sanador y líder espiritual que ofrece un amplio repertorio de cursos y clases de yoga en su plataforma web, las cuales se centran en el Bhakti Yoga. El nombre de esta variante puede traducirse como “devoción” y representa un camino hacia la armonía a través del amor en todas sus dimensiones. El sentimiento de los padres hacia los hijos, el de los hermanos, el que se siente hacia la pareja o incluso el amor de las personas por sus sueños y profesiones, todo ello forma parte del equilibrio espiritual que pretende enseñar esta variante del yoga.

Esta enseñanza forma se complementa con el Kirtan Yoga, una variante que combina el arte del canto y la práctica de la meditación. Sus técnicas se basan en la armonización del cuerpo y la mente a través del canto de mantras, lo cual a su vez aporta un profundo trabajo con la respiración. Esto moviliza un amplio flujo de energía hacia todas las células del organismo, permitiendo a los participantes vivir un despertar en su conciencia que les abre la puerta hacia la sanación.

Opciones de enseñanza en el yoga al alcance de cualquier participante Para los grandes maestros del yoga, la música es el lenguaje del presente y representa una luz que guía el corazón hacia la sanación. Por esta razón, este elemento es una parte esencial de la práctica del Ravi Ram y está fuertemente presente en sus diferentes procesos de formación y práctica del yoga. Estos últimos, a su vez, representan una alternativa asequible y versátil que se adapta a la disponibilidad de los participantes, gracias a su modalidad online.

Su oferta en esta práctica incluye conciertos, masterclasses y cursos de mantra y meditación alojados en su plataforma web, así como sesiones de práctica grupales mediante Zoom. Además, para quienes busquen profundizar al máximo en su propio camino o quienes necesiten un proceso más profundo de meditación ofrece también sesiones de sanación personales, tanto presenciales como virtuales, pero también algunos conciertos, retiros y eventos en formato presencial.

En cualquier caos, todos estos procesos ofrecen experiencias de aprendizaje e introspección edificativas, que ayudan a las personas a progresar en su despertar espiritual y crecimiento personal.



