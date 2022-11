Un trabajo sobre un programa de educación entre supervivientes de cáncer y cuidadores, premiado en las Jornadas de Investigación Enfermera del COEGI Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 15:05 h (CET) Se trata de un trabajo presentado por la enfermera Ainhoa Ulibarri, que ha creado evidencia sobre el impacto y experiencia de aprendizaje positiva entre los pacientes participantes en este programa, integrado en la iniciativa ‘Paziente Bizia- Paciente Activo’ del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) organizó ayer en San Sebastián la 16 edición de sus jornadas de innovación e investigación en las que se presentaron 15 trabajos profesionales de enfermería que trabajan en la Comunidad Autónoma Vasca.

El resto de trabajos premiados fueron: talleres de hábitos saludables en el ámbito escolar, la valoración integral de pacientes crónicos domiciliarios de una unidad de atención primaria, el análisis de la legibilidad para la ciudadanía de la página web de divulgación sanitaria ‘Osasun Eskola’, y los efectos de la dieta cetogénica sobre la diabetes mellitus tipo 2.

El trabajo "Impacto de un programa de educación entre iguales en supervivientes de cáncer y cuidadores", presentado por la enfermera Ainhoa Ulibarri, recibió ayer el primer premio en las XVI Jornadas de Innovación e Investigación Enfermera ‘Conocer-Nos’. Se trata de un encuentro que organiza el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa cada año con el objetivo de dar a conocer y compartir el conocimiento enfermero generado fruto de los trabajos realizados por enfermeras que trabajan en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

Tras recordar que la supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años, Ulibarri subrayó en su exposición que, una vez superada la enfermedad, los pacientes deben enfrentarse a una realidad muy diferente a su vida antes del cáncer, con cambios físicos, emocionales y prácticos en la vida diaria, "lo que puede generar unas necesidades no cubiertas". En esta línea, la enfermera alavesa incidió en que "todavía existe un vacío importante en la atención integral a los supervivientes de cáncer" y apostó por un nuevo modelo de atención que incorpore: mayor continuidad asistencial, mejor coordinación entre niveles asistenciales; así como planes de seguimiento individualizados para una rehabilitación completa, "respondiendo de este modo a las necesidades no cubiertas y a promover una mejora de la calidad de vida".

En este contexto se enmarca el programa educativo objetivo del trabajo, que forma parte del programa "Paziente Bizia-Paciente Activo’, caracterizado por su enfoque de apoyo y aprendizaje entre iguales, ya que se dirige a personas supervivientes de cáncer y/o cuidadores y se imparte por monitores, que también son supervivientes o cuidadores. El estudio para valorar su contribución e impacto se ha desarrollado con 5 grupos focales de 38 personas, de los cuales 29 son supervivientes de cáncer, 2 cuidadoras y 7 monitores.

Tras analizar los resultados, evidencia que el programa tiene un impacto positivo entre las personas participantes: "Hemos constatado la satisfacción con el programa y que supone una experiencia de aprendizaje positiva. Valoran especialmente el compartir sus experiencias y sentirse comprendidos. Obtienen, además, una visión más positiva sobre la nueva etapa que afrontan, lo que genera una activación en su autocuidado y autogestión de su proceso de salud", exponía Ainhoa Ulibarri.

Las autoras del trabajo concluyen que: "Este estudio contribuye a generar evidencia. Es necesario seguir diseñando, implementando y evaluando intervenciones como esta que den respuesta a las necesidades sentidas no cubiertas de estas personas". Las autoras del trabajo que recibió el primer premio son, además de Ainhoa Ulibarri, las enfermeras: Lourdes Ochoa de Retana, Estíbaliz Gamboa, Irene Dúo, Sheila Sánchez y Begoña Belarra.

Trabajos premiados

Los trabajos premiados en las jornadas, que contaron con el patrocinio de la empresa Bexen Medical, fueron:

Premio del Público: "Valoración integral de los pacientes crónicos domiciliarios de una unidad de atención primaria". Presentado por Encarni Cantabrana.

Premio especial Bexen Medical. "Talleres de hábitos saludables dirigidos a la infancia en el ámbito escolar". Presentado por Isabel Lara.

Primer Premio: "Impacto de un programa de educación entre iguales en supervivientes de cáncer y cuidadores". Presentado por Ainhoa Ulibarri.

Segundo Premio: "Leer y entender "Osasun Eskola": Análisis de la legibilidad lingüística de la página web de divulgación sanitaria". Presentado por: Marta Garrido.

Tercer Premio: "Efectos de la dieta cetogénica sobre la diabetes mellitus tipo 2. Enfermeras, más allá de 2020". Presentado por Silvia Sánchez.

El comité científico de las jornadas ha estado integrado por las enfermeras: Ana I. Atienza, Anunciación Jiménez. Ione Labaka, Mª Antonia López, Fco. Javier Ortiz de Elguea, y Rosa Mª Sancho.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un trabajo sobre un programa de educación entre supervivientes de cáncer y cuidadores, premiado en las Jornadas de Investigación Enfermera del COEGI ‘Este año el Gordo te toca con Getlife’: La insurtech regala participaciones de lotería en su última campaña de publicidad ¿Qué incluye el servicio de limpieza de garajes? Lo explica GRUPO BERNI TODO CUBIERTAS FERNÁNDEZ explica ¿Cuáles son las etapas de la reparación de tejado? La Tierra Jardinería: Poda de árboles altos, mejor acudir a expertos