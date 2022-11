TODO CUBIERTAS FERNÁNDEZ explica ¿Cuáles son las etapas de la reparación de tejado? Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 14:04 h (CET) El tejado de una casa está sometido especialmente al desgaste, ya que está en contacto constante con la intemperie y la contaminación La renovación de un tejado no consiste en sólo reparar los daños, sino que también puede mejorar la impermeabilidad, la estética y la solidez del edificio.

Al pensar en renovar un tejado hay que tener en cuenta primero cuáles son los pasos que hay que seguir para volver a techar y cuál es el presupuesto para un nuevo tejado.

En este artículo que ofrecen los expertos en reparación de tejados en Asturias, responden a estas preguntas:

¿Por qué reparar un tejado?

Es importante mantener y renovar regularmente el tejado, para que pueda hacer su función que es proteger el interior de una casa durante mucho tiempo.

Hay varias situaciones que pueden llevar a un retechado:

- La presencia de musgo u hongos

Es posible adecuar la instalación gradual de musgo, hongos, líquenes u otros crecimientos en un tejado, de hecho le dan una presencia campestre a la casa, pero su presencia hace que la cubierta o el tejado se vuelva poroso y la impermeabilidad deje de estar garantizada.

- Un tejado dañado

Con el paso del tiempo y el clima, pueden surgir varios problemas en un tejado.

Estos daños son causados por las inclemencias del tiempo y ponen en duda la solidez de la cubierta y su impermeabilidad. Las tejas, al igual que las pizarras, pueden estar agrietadas, rotas o faltar. En ese caso, es posible que se produzcan filtraciones de agua, lo que repercute en el aislamiento.

- Un proyecto de urbanización bajo el tejado

Convertir el ático o elevar una casa es un buen momento para reparar el tejado. También es una oportunidad para mejorar el aislamiento y ahorrar energía.

Conviene saber que se recomienda comprobar regularmente el estado de la estructura del tejado. Hay que tener en cuenta que proporciona el equilibrio y la resistencia de toda la estructura.

A la menor anomalía como: vigas dañadas, desmoronadas o agrietadas, es necesario recurrir a una empresa de reparación de tejados para que haga un diagnóstico.

El diagnóstico del tejado es un requisito previo para el éxito de la reparación del tejado

Como en cualquier obra, es aconsejable hacer un balance de la situación antes de llevar a cabo una reparación del tejado: tejas o pizarras rotas, filtraciones, etc. La intervención de un profesional permitirá ver los daños con más claridad.

Es buena idea planificar una visita de una empresa de reparación de tejados, ellos serán los más indicados para realizar un estudio completo del tejado antes de realizar cualquier obra. Comprobarán cuidadosamente:

- El estado de la estructura del tejado: ¿Es lo suficientemente sólido como para soportar la instalación de un nuevo tejado o es necesario sustituirla?

- La cubierta: ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué se puede rescatar?

- ¿Los canalones siguen en buen estado?

Además, un especialista completará el proceso comprobando la presencia de amianto, insectos que perforan la madera y la calidad del aislamiento.

Si el diagnóstico es: hay que volver a techar. Estos son los pasos que hay que seguir:

- Retirar el tejado antiguo

Un tejado se desmonta cuando los profesionales retiran todos los elementos que lo componen. Todos los materiales que puedan reutilizarse se almacenarán en un lugar limpio y seco.

Una vez expuesta la estructura del tejado, los profesionales tendrán que extender una lona protectora sobre todo el tejado. Esto evitará que el agua entre en el tejado durante las obras.

Llegados a este punto, y si el estado de la estructura del tejado lo requiere, se pueden sustituir o reforzar algunos de los elementos.

- Reparación, renovación y/o tratamiento de la estructura del tejado

Si no es necesario volver a techar todo el tejado, no es necesario desmontarlo por completo. Hay dos opciones, ya sea una reparación del tejado o una renovación parcial del mismo.

1. Reparación del tejado

La reparación suele entenderse como la sustitución de algunas tejas o pizarras dañadas. Sin embargo, también se pueden llevar a cabo otras intervenciones, como:

- Limpieza a alta presión

- Limpieza de todos los canalones

- Aplicar un tratamiento anti-musgo

- Impermeabilización.

2. Renovación parcial del tejado

Se trata de reparar parte de la estructura del tejado o de la cubierta. Esto se hace de la siguiente manera:

- En primer lugar, se retira la parte deteriorada del tejado.

- A continuación, la sustitución de las piezas (listones, tejas, etc.).

- Instalación de la membrana de la cubierta.

- Y, por último, la instalación del propio tejado.

3. Tratamiento de la estructura del tejado

El tratamiento de la estructura del tejado puede hacerse de forma preventiva o curativa y los productos utilizados son generalmente los mismos.

Sin embargo, el método de aplicación difiere de un caso a otro, principalmente porque la prevención no requiere un tratamiento en profundidad.

- El tratamiento preventivo de la estructura sólo afecta a la superficie del mismo y se realiza mediante impregnación. Esto significa que hay que cepillar o rociar un producto específico para atacar la amenaza.

- El tratamiento curativo se refiere a un marco dañado en profundidad. En este caso, el tratamiento se administra a toda la estructura por inyección para tratar las vigas en profundidad.

Instalación del nuevo tejado

Una vez que la cubierta del tejado se ha retirado parcial o totalmente, se puede proceder a la sustitución. De nuevo, esto debería hacerse por etapas:

- En primer lugar, la disposición de la cubierta.

- A continuación, la instalación del soporte de la cubierta, como los listones, las barras de anclaje, los contra estantes, etc., y los elementos de la cubierta, como las tiras de los bordes. El objetivo es fijar el aislamiento.

- A continuación, se colocará la nueva cubierta del tejado, tejas, pizarras, según la elección de cada propietario. Sin embargo, se puede volver a colocar los elementos antiguos que se pueden reutilizar.

Conviene saber que es esencial prestar mucha atención a las juntas que garantizan la estanqueidad, alrededor de las ventanas del tejado.

Instalación de los puntos de sellado

Una vez colocada la cubierta, otro paso importante es instalar los puntos de sellado. Consiste en la instalación de:

- La cumbrera: Asegura la unión entre las dos vertientes en la parte superior del tejado. Es un elemento esencial para la impermeabilización y la buena ventilación de un tejado.

- Los bordes: Estos extremos del lado del hastial o piñones permiten que el tejado esté bien sellado a la estructura y que sea aún más impermeable.

- Valles: En la intersección de dos vertientes del tejado, forman un ángulo reentrante y así canalizan el agua hacia los canalones en caso de lluvia.

Aislamiento e impermeabilización del tejado: un paso esencial que no debe descuidarse

Casi el 30% de la pérdida de calor en una casa se produce a través del tejado. Por eso, un retechado es el momento ideal para ahorrar a medio plazo en los costes energéticos.

Un retechado es la oportunidad perfecta para mejorar el aislamiento del tejado a bajo coste. Hay dos formas de aislar el tejado, desde el interior o desde el exterior.

Aislamiento desde el interior

En este caso, primero se fijan a la estructura del tejado unos paneles de fibra de madera denominados tarima y luego se coloca encima una barrera de vapor.

Su función es proteger el material aislante del tejado del vapor de agua producido desde el interior de la casa (cocina, duchas calientes, etc.).

Aislamiento desde el exterior

Este método de aislamiento desde el exterior se llama "sarking". Consiste en colocar un aislamiento (lana mineral, poliestireno expandido, lana de oveja, etc.) por encima de la barrera de vapor.

A continuación, se cubrirá con una membrana de cubierta. Esta técnica limita eficazmente el riesgo de filtración de agua o polvo, sin impedir una buena ventilación del tejado.

Aunque es más cara, esta solución de aislamiento del tejado es la más eficaz en la lucha contra la pérdida de calor. El resultado es un importante ahorro en la factura energética de la vivienda

