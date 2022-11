¿Qué incluye el servicio de limpieza de garajes? Lo explica GRUPO BERNI Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 14:05 h (CET) El servicio de limpieza de garajes no es un servicio opcional para los administradores de instalaciones y propietarios de edificios que se preocupan por sus huéspedes y por cómo se sienten en las instalaciones Según empresas de limpieza de garajes en Madrid, estos son algunos de los servicios que se incluyen en la limpieza rutinaria:

Limpieza y desempolvado de todas las tuberías aéreas

Desengrasado de manchas de aceite y tratamiento previo de todas las demás manchas

Limpieza a presión de columnas, paredes y suelos

Limpieza de barandillas

Barrer, fregar y aspirar los residuos El proceso de limpieza

Estos son algunos de los pasos generales que se realizan durante la limpieza de garajes:

Eliminación de la suciedad y los residuos

El primer paso es recoger la basura y barrer los restos de residuos. Se puede cambiar drásticamente el aspecto de un garaje realizando esta sencilla tarea. También facilita la detección de grietas y baches y la limpieza de la superficie del asfalto.

Se debe limpiar la basura regularmente para mantener el garaje libre de desperdicios. Esto también disuade a otros de tirar la basura.

Eliminar las manchas de la superficie

Las manchas de asfalto son algo que no se puede evitar. El moho puede ser causado por las hojas y otros desechos que retienen la humedad. El moho puede ser causado por el agua estancada.

Los vehículos también pierden aceite y otros tipos de fluidos, que pueden causar otras formas de manchas perjudiciales. Incluso la comida y las bebidas desechadas pueden hacer que el asfalto tenga un aspecto muy poco atractivo.

Cuando las manchas se dejan durante mucho tiempo en el asfalto, se vuelven más difíciles de limpiar. Esta es una de las razones por las que debe realizar la limpieza de garajes con regularidad:

El uso de productos químicos y soluciones de limpieza es vital. Se deben buscar productos de limpieza eficaces y seguros que no dañen la superficie.

Lavado a presión y fregado a presión

El siguiente paso después de eliminar las manchas es utilizar el lavado a presión y el fregado a presión en todo el garaje. Los limpiadores profesionales tienen todo el equipo necesario para realizar este paso. Es una forma eficaz de realizar la limpieza de garajes sucios sin perder demasiado tiempo.

Los especialistas utilizan agua caliente y una solución de limpieza adecuada para eliminar la suciedad, el polvo y las manchas restantes de todo el garaje.

Todo tipo de residuos pueden eliminarse eficazmente utilizando una hidrolavadora. También se puede utilizar una fregadora eléctrica para garantizar que no queden restos ni suciedad en el asfalto.

Estos son los pasos más comunes realizados por la mayoría de los limpiadores profesionales.

Servicios adicionales

A continuación, se indican algunos servicios adicionales que puede realizar una empresa especializada en limpieza de garajes:

Rellenar baches y grietas

Las variaciones de temperatura y la exposición al agua pueden dejar el asfalto o el hormigón con grietas. Estas pueden convertirse posteriormente en baches con el paso del tiempo y el roce regular de los neumáticos de los coches. Estos problemas son propensos a ir de mal en peor si se dejan sin resolver durante mucho tiempo.

La única manera de arreglarlos si se deja pasar el tiempo sin tomar ninguna medida es rehaciendo todo el garaje.

Por eso es fundamental arreglar los baches y las grietas cuando se producen. Se eliminará el problema rápidamente y se ahorrará dinero a largo plazo.

Sellado de pavimento

La capa de sellado es lo que mantiene el asfalto como nuevo, incluso cuando ha pasado algún tiempo, y ofrece una capa extra de protección.

No es necesario aplicar una capa de sellado después de cada limpieza. Cada dos años es un plazo ideal para proteger un garaje de los productos químicos y otros elementos corrosivos, como las sales y el aceite.

¿Cuáles son las ventajas de mantener limpio un garaje?

Los garajes bien mantenidos dan una buena primera impresión. También son seguros para los peatones y los coches, ya que las grietas y los baches dejan de ser un problema.

El servicio profesional de limpieza de garajes adecuado

Se debe encontrar un servicio profesional de limpieza de garajes que haga un buen trabajo.

Sin embargo, puede ser difícil encontrar el servicio profesional de limpieza de garajes adecuado si nunca ha realizado el servicio antes.

Estos son algunos indicadores en los que hay que fijarse y que permitirán saber si se ha encontrado la empresa adecuada o no:

1. Calidad del trabajo y atención al detalle

Hay áreas que siempre se tienden a ignorar o pasar por alto. También hay puntos que no se sabe cómo limpiar, como las tuberías del techo y las zonas de difícil acceso.

Los limpiadores experimentados están formados y certificados para ofrecer los mejores servicios de limpieza disponibles.

También vale la pena señalar que los limpiadores tienen una atención excepcional a los detalles son bien versados y saben dónde buscar los contaminantes.

También hay que tener en cuenta que el grado de calidad viene determinado no sólo por la atención al detalle de alguien, sino también por la calidad del producto utilizado y la experiencia en el campo.

Por eso, una empresa respaldada por la experiencia y una cartera de clientes satisfechos es la mejor opción.

2. Profesional y con experiencia

Muchos administradores de instalaciones contratan a aficionados a precios muy baratos y luego descubren que la propiedad no está tan limpia como se prometió. Contratando a empresas con experiencia se evitan muchos problemas.

3. Seguro

Las licencias, los seguros y las certificaciones adecuadas son importantes en todos los negocios.

Hay que asegurarse de que los limpiadores profesionales tienen un seguro de responsabilidad civil y de indemnización por accidente laboral adecuados. Esto protegerá en caso de cualquier incidente.

4. Frecuencia de la limpieza

Los expertos saben que un garaje con mucho tráfico necesita, por ejemplo, una limpieza a fondo cada 3 - 6 meses, dependiendo de las circunstancias individuales.

Lo mejor es trabajar con una empresa que ofrezca una gama completa de servicios, incluyendo porteros y conserjes.

5. Productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente

Si la empresa elegida quiere reducir la huella de carbono, esto puede ayudar.

Las empresas que utilizan productos ecológicos y sostenibles ayudan a mantener el medio ambiente libre de contaminación. También garantizan que ningún gas tóxico, producto químico o alérgeno afecte a la salud de los usuarios.

6. Otros indicadores

Siempre es aconsejable trabajar con una empresa que tenga experiencia previa en el sector.

Deben responder a la llamada del cliente con prontitud y ofrecer precios claros y justos. También deben tener un programa de precios transparente.

