Ginqo, la nueva marca de pienso natural para perros y gatos a base de proteína de insecto

viernes, 25 de noviembre de 2022, 12:20 h (CET)

Ginqo es una nueva comida para perros y gatos que se produce en España. Su objetivo es fomentar una alimentación animal responsable con el medioambiente, saludable, hipoalergénica y que pueda prevenir enfermedades usuales como la que provoca la bacteria de la Clostridium perfringens, un patógeno responsable de intoxicaciones alimentarias y de diarreas.

La alimentación es una de las cuestiones centrales para preservar la salud y el bienestar de los animales. En el caso de los perros y los gatos, es fundamental alimentarlos con un pienso que les aporte todos los nutrientes necesarios para una dieta completa y saludable.

Gianpaolo Pugliese (CEO de Ginqo) añade que: «el propósito de Ginqo es la alimentación responsable con el medioambiente y con la salud y el bienestar de nuestras mascotas. Hemos creado una comida natural, hipoalergénica y de gran sabor, cuya producción tiene un impacto mucho más bajo en el medioambiente que la producción tradicional de la alimentación para animales».

La empresa Ginqo lanza al mercado su pienso natural para perros elaborado a base de harina de insectos, la cual no solo ofrece grandes beneficios para perros y gatos, sino que su modelo productivo apunta a reducir la huella de carbono y potenciar la economía circular, entre otros objetivos de sostenibilidad planteados por la marca.

Pienso natural para perros adultos con de Ginqo Esta nueva marca de comida natural para perros y gatos hecha con larvas de Hermetia Illucens, presenta su pienso para perros cachorros, adultos y para gatos adultos en paquetes de distintos pesos. Además de alimentar a las mascotas de forma responsable con el medioambiente, Ginqo tiene enormes ventajas para la salud de los animales, ya que está fabricado a base de harina de insecto que es hipoalergénica pura por su propia naturaleza. A su vez, contiene vitaminas, un alto valor proteico y presenta naturalmente ácidos grasos omega-3 y 6. No lleva ninguna harina añadida, por lo que es gluten free.

Además, otra de las ventajas del pienso de GINQO es su respeto por el proceso natural de alimentación entre especies, permitiendo una mejor digestión por parte de los perros. Asimismo, la presencia de la Hermetia Illucens reduce los riesgos de intoxicaciones alimentarias y diarrea, en tanto que al utilizar insectos como la única fuente de proteína animal, se obtienen unas croquetas con un olor suave y agradable que se manifiesta en el aliento y en la piel de los perros.

La importancia de la responsabilidad con los animales y el medioambiente Una de las premisas de Ginqo es el respeto por los animales y el cuidado del medioambiente. Tanto es así, que a través de su lema «la alimentación responsable con el medioambiente», la empresa pone de manifiesto su compromiso con el ahorro en el uso del agua, puesto que al consumir 1 kg de harina de insectos, se requieren 37.000 litros de agua menos que con la producción vacuna.

Al mismo tiempo, producir alimentos con harina de insectos reduce hasta 100 veces la huella de carbono respecto a la industria cárnica, debido a que los insectos son una de las fuentes de proteína animal más limpias y a la vez requieren menos superficie para su elaboración.

Con una producción 100 % española y una comercialización destinada a potenciar el mercado local, el pienso natural para perros de Ginqo no solo protege la salud de estas mascotas, sino que fomenta la economía circular y evita la crueldad animal, reduciendo el impacto ambiental.



