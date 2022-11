¿Cuántos tipos de balizas V16 existen y en qué se diferencian?

Actualmente, existen dos tipos de balizas V16 y PF Seguridad Vial explica su principal diferencia: la geolocalización. Una de ellas dispone de geolocalización que conecta con la plataforma de tráfico mientras que la otra no dispone de esta funcionalidad Tal y como recuerda PF Seguridad Vial, actualmente existen tres tipos de señales de emergencia que se pueden utilizar para señalizar una avería o accidente en carretera: en primer lugar, los tradicionales triángulos, en segundo lugar las balizas de emergencia V16 no conectadas y por último, las balizas de emergencia V16 conectadas.

Actualmente, estos tres elementos de seguridad y señalización coexisten y el uso de al menos de uno de ellos es obligatorio. Es decir, todos los automóviles que circulen por carretera deben llevar uno de estos tres dispositivos para poder hacer una correcta señalización y aviso al resto de conductores en caso de incidencia en carretera.

Sin embargo, los datos reflejan que los triángulos son un método de señalización contraproducente y no muy seguro. Son los causantes de numerosos atropellos en las vías a la hora de salir del vehículo para colocarlos a la distancia correcta. Tan solo el año pasado fallecieron 26 personas al salir de sus vehículos en carreteras interurbanas para colocar los triángulos.

Por esta razón, las instituciones oficiales deciden ser pioneras en seguridad vial y apuestan por nuevos métodos de señalización. La baliza V16 conectada o geolocalizada es el mejor ejemplo de ello. Ya está en vigor desde julio de 2021 con la actualización de la nueva normativa sobre auxilio en carretera donde se autorizaba el uso de la señal v16 (versiones conectada y no conectada) como sustitutas oficiales de los triángulos de emergencia.

No obstante, todavía no hay en el mercado dispositivos V-16 conectados con la plataforma de tráfico, puesto que el proceso de certificación del mismo aún no se ha publicado. Actualmente, la baliza V16 conectada se encuentra en proceso de homologación, necesario antes de empezar su comercialización.

En este momento, todos los fabricantes de balizas v16 conectadas se encuentran a la espera de la publicación del proceso de certificación que contempla algunas cuestiones técnicas y garantiza a los consumidores finales, los conductores, la calidad de este tipo de producto. Finalmente, las instituciones oficiales publicarán una lista en su página web con los dispositivos V-16 que cumplen con la normativa y son válidos.



Baliza V16 conectada

A pesar de que la baliza no conectada es mucho más segura que el uso de los triángulos, lo que realmente será un gran avance en lo que a seguridad vial se refiere es la baliza V16 conectada, el único método de señalización que será válido y obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. La baliza conectada enviará la ubicación exacta y en tiempo real a la plataforma de tráfico, una plataforma que actuará según se dice como un "tercer ojo" al volante ya que ayudará a anticiparse a los peligros que puedan surgir durante la conducción.

Esta plataforma permitirá mantener conectados en tiempo real a los distintos usuarios de la vía ofreciéndoles en todo momento información del tráfico en tiempo real y permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente.

Las previsiones en carretera son muy favorables, de hecho el subdirector de gestión de la Movilidad y Tecnología de la organización oficial de tráfico declaró que "se trata de una buena práctica que facilitará tanto la gestión de los siniestros de tráfico como la prevención de los mismos, por lo que se considera que su implantación debería extenderse al resto de estados miembros de la Unión Europea".

Aunque, sin duda, la reducción de accidentes es la mayor ventaja del uso de la baliza V16 conectada, el uso de este innovador dispositivo traerá consigo numerosos beneficios para la seguridad vial. El uso de este dispositivo conectado a la plataforma de tráfico ayudará a evitar atascos, mejorar la seguridad de las carreteras, así como a agilizar la gestión de las instituciones pertinentes en caso de accidente, como pueden ser grúas, ambulancias o policía.

No cabe duda de que el uso de la baliza V16 conectada es una apuesta segura para la seguridad vial. Este dispositivo de emergencia geolocalizado que conectará con la plataforma de tráfico se activa con un simple giro de la carcasa, se coloca en el techo del vehículo y no requiere salir del vehículo para señalizar una emergencia.

En la actualidad existen en España muy pocos fabricantes que dispongan de balizas v16 con geolocalizador. Erum Vial empresa especializada en proporcionar sistemas de prevención de accidentes, presenta su baliza PF Led One V16, Una baliza V16 que cuenta con geolocalización, más de dos horas de autonomía, dispone de led sobre-elevado apto para todo tipo de vehículos incluido motocicletas y aquellos que disponen de barras de techo laterales. Esta luz de emergencia conectada se fabrica en España, cuenta con 12 años de conectividad y 12 años de garantía oficial.

En conclusión, es un momento de transición tecnológica en todos los sectores. En el sector automovilístico y en el de la seguridad vial, la implementación y obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada, será, sin duda una forma de reducir accidentes y salvar vidas. ¿Pensando en adquirir una baliza PF LED ONE V16 Conectada? Ahora ya se puede reservar y disfrutar de un 10% de descuento por Black Friday.