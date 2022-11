Youhomey, especializada en el alquiler de media estancia, cierra 2022 con una tasa de ocupación del 100% Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 09:13 h (CET) La proptech está presente en Madrid y Barcelona y para 2023 espera ingresar 8 millones de euros, un 50% más que durante 2022 La compañía española Youhomey, especializada en alquiler temporal, anuncia que este año terminará con una tasa de ocupación del 100%. Esta cifra es un 20% superior a la alcanzada en 2021. Además, la compañía ha incrementado también un 45% del número de operaciones en el último año, creciendo desde las 300 actuaciones del ejercicio anterior -entre noviembre de 2021 a octubre de 2022- hasta las 540 de estos últimos doce meses.

"Esta dato, viene a confirmar el creciente interés tanto de propietarios, como de inquilinos, por este modelo de alquiler, el que oscila entre uno y seis meses, hasta hace relativamente poco, totalmente minoritario", ha afirmado Rodrigo Herrero, fundador y director general de la compañía.

Presente actualmente en Madrid y Barcelona, y una cartera en gestión de 150 propiedades, Youhomey mantiene esta alta tasa de ocupación gracias a un producto orientado al cliente corporativo y al estudiante de nivel superior que se traslada a una gran capital para un periodo de formación relativamente corto, en su mayor parte de las ocasiones para realizar un MBA o similar.

Youhomey mantiene una cifra media de alquiler en el entorno de los 1.500 euros mensuales. Para los próximos meses, la compañía prevé duplicar el número de propiedades gestionadas, con la suma de nuevas localizaciones.

La estrategia de la compañía consiste en ofrecer al propietario un servicio global de intermediación inmobiliaria. De un lado, y de cara al propietario, encargándose de la gestión completa del alquiler de la vivienda, desde su comercialización, ocupándose de todos los asuntos relacionados con la firma del contrato, de la gestión de la fianza, la entrega y recogida de llaves, las reparaciones o limpieza entre uno y otro inquilino, etc. Y de cara al inquilino centralizando en un único interlocutor la solución a todos sus posibles problemas con la vivienda, el pago de sus suministros, el cobro de la renta, etc.

Este modelo de gestión permite a la compañía optimizar los costes operativos -servicios como los consumos de luz, wifi, mantenimiento, etc.- de los activos inmobiliarios, de modo que el propietario recibe la renta pactada todos los días 10 de cada mes "independientemente de si la vivienda está alquilada o no, y aún en el caso de que esta fuera okupada", afirma Herrero, "asegurando al propietario el mantenimiento del estado de su propiedad, y protegido ante el coste que pueda generar el deterioro del inmueble bajo otros modelos de alquiler, permitiendo obtener precios más elevados por el mismo y mantener estas altas ocupaciones", concluye Herrero.

Los objetivos para 2023 son continuar su expansión en servicios y su desarrollo por las principales ciudades españolas, todo ello soportado exclusivamente con fondos propios. Y, en términos de facturación, generar unos ingresos totales cercanos a los 8 millones de euros, un 50% más que los que alcanzará este mismo ejercicio.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cerca de 2.000 directivos financieros debaten sobre la situación económica actual Comienza la XII edición del Máster en Comunicación Política y Empresarial de ID Digital School y UCJC Youhomey, especializada en el alquiler de media estancia, cierra 2022 con una tasa de ocupación del 100% Cadepa: soluciones para el embalaje industrial Empresa pionera en la creación de embalajes sostenibles, reutilizables y ecológicos La tienda Loewe en Barcelona y el Hotel Querencia de Sevilla son "Los edificios más eficientes de España"