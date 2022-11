Cómo cancelar una deuda con Línea Legal Emprendedores de Hoy

Las diversas circunstancias geopolíticas han llevado a España a una situación de crisis, lo cual ha provocado una disminución en los ingresos de muchas personas.

Ante este contexto, son muchos los que han comenzado a tener problemas para pagar sus deudas. Algunos incluso han llegado a un punto en el que, definitivamente, ya no pueden hacerles frente.

Sin embargo, la Ley de Segunda Oportunidad que entró en vigencia en 2015 representa una oportunidad para cancelar una deuda. Especialistas en esta ley, como los de la firma Línea Legal, pueden ayudar a quienes estén en esta situación a cancelar hasta el 100 % de una obligación.

Una salida a las deudas impagables: Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal europeo, cuya creación perseguía el objetivo de proteger a las personas con sobreendeudamiento. Básicamente, lo que persigue esta ley es que los acreedores puedan negociar y establecer cuotas que el deudor pueda pagar sin que para ello deba renunciar a vivir dignamente. Si, por el contrario, los acreedores se rehúsan a establecer estas cuotas, la deuda puede ser incluso cancelada en su totalidad.

Sin embargo, hay varios requisitos que se deben cumplir para poder ampararse bajo esta ley, y uno de los principales es que se trate de una persona cuya situación económica de crisis le impida pagar sus deudas; es decir, que ya no tenga ninguna manera de poder cumplir con su obligación de pago.

Una empresa de especialistas para ayudar a las personas a cancelar una deuda Línea Legal es una compañía compuesta por profesionales expertos en la Ley de Segunda Oportunidad. Ellos conocen todos los matices y mecanismos de esta normativa, con lo cual son idóneos para ayudar a quienes necesiten acogerse a ella para cancelar su deuda. El objetivo de la empresa es salvaguardar el patrimonio de sus clientes, permitiéndoles liberarse del peso que representa tener que cargar con una deuda impagable.

Pero, además, protegen a su cliente de reclamaciones de responsabilidad civil y mercantil, ya sea de socios, terceros o acreedores. También protegen a los familiares del deudor, a aquellos que hayan avalado las deudas. Ya sea un particular o un autónomo, en Línea Legal pueden encontrar un aliado que les ayudará por la vía legal que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad. Por último, por medio de esta empresa, las personas podrán reestructurar su deuda, ya sea de tipo financiera o pública, e incluso podrán cancelarla al 100 %.

