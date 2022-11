Aprendeguitarra.es ha sido elegida como una de las 50 empresas más innovadoras y con mayor impacto en el ecosistema empresarial de Andalucía Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 17:44 h (CET)

Los Premios Emprendedores Andalucía reconocen a las empresas que producen un mayor impacto económico y social. Para merecer este galardón, un negocio debe tener un fuerte componente de innovación y creatividad.

Además, es necesario contar con capacidad de crecer y generar empleo estable en esta región.

Una de las empresas premiadas de 2022 que destaca es Aprendeguitarra.es, la única firma distinguida por este premio que se vincula con la música flamenca, que es una insignia cultural de esta comunidad. Gracias a este proyecto es posible aprender guitarra flamenca online en cualquier momento y desde cualquier lugar. A continuación, Pedro Vázquez, creador y profesor de Aprendeguitarra.es, responde una serie de preguntas sobre el presente y futuro de este emprendimiento.

¿Cuál considera que es la innovación más importante que ha aportado la academia que dirige?

«Sin duda alguna ha sido el de poder ofrecer no solo las clases a través de nuevas tecnologías como las múltiples herramientas que existen para hacer videollamadas, sino ofrecer un todo en uno… Los alumnos que acceden a la academia de guitarra flamenca online tienen la opción de poder dar clases personalizadas, acceder a cursos pregrabados y además hacer clases grupales donde se pueden resolver sus dudas. Todo hecho de una manera absolutamente automatizada y ofreciendo el acompañamiento que cualquier persona necesita cuando empieza a tocar un instrumento y un estilo tan complejo como es el flamenco.»

¿Existen otras academias de este tipo que también hayan sido distinguidas por los Premios Emprendedores Andalucía 2022 u otro premio similar?

«No. De hecho Aprendeguitarra.es podríamos decir que es una ‘rara avis’ en estos premios puesto que es la única empresa seleccionada que tiene al flamenco como foco principal de su negocio. Hay que tener en cuenta que para llegar a esta final y ser reconocida como una de las 50 empresas más innovadoras ha tenido que competir en igualdad de oportunidades con empresas dedicadas a la industria alimentaria, la ingeniería, el turismo o la biomedicina, lo cual hace que me sienta muy orgulloso de que mi proyecto haya llegado hasta aquí.»

En cuanto a la capacidad de crecimiento, ¿cuántos alumnos tienen actualmente y cuántos podrían tener en un futuro próximo?

Por Aprendeguitarra.es han pasado a lo largo de este último año y medio (desde su creación) más de 1000 alumnos que han aprendido a tocar su primera sevillana, sus primeros arpegios, picados, fandangos… En la actualidad hay más de 100 alumnos suscritos en diferentes programas de la academia. La capacidad de crecimiento es absoluta puesto que el modelo de negocio es prácticamente 100% escalable, quiero decir, que cuando publico un nuevo curso lo pueden ver 1 o 1000 alumnos. Es totalmente indiferente.

Sí que es cierto que en el apartado de Clases Personalizadas, solo cojo un número reducido de alumnos, ya que el trato es mucho más específico y tengo que dedicarle el tiempo que merece cada uno con sus dudas, sus ejercicios y su seguimiento constante a lo largo del aprendizaje.»

¿Cuáles son las ventajas de aprender a tocar la guitarra con su metodología?

«Desde mi punto de vista, Aprendeguitarra.es ofrece un plus que las academias tradicionales no pueden hacerlo y es estar abierta 24/7 (24 horas al día y los 7 días de la semana). De hecho, como hay alumnos en diferentes países del mundo, los husos horarios son diferentes y pueden estudiar a cualquier hora.

La segunda gran ventaja es que todo el material es accesible tanto en vídeo como en tablaturas en PDF que el alumno se puede descargar para poder trabajarlas en casa.

Además semanalmente respondo todas las dudas que van surgiendo al alumnado independientemente de su nivel y del tiempo que lleve tocando. Estos directos semanales se graban y el alumno puede verlos a posteriori (si no ha podido acudir a su cita semanal) y verlo como un curso más dentro de la academia.

Después de tantos años enseñando a tocar la guitarra he detectado que hay una serie de patrones en cuanto a dudas y problemas con la guitarra o con una técnica específica que hace que cualquier explicación sea después aplicable al desarrollo de cada alumno a lo largo de su aprendizaje.»

¿Cómo es posible que, según afirma, se pueda aprender a tocar una sevillana en solo 5 días?

«Muy buena pregunta. La sevillana es uno de los palos flamencos más conocidos. Es cierto que existe mucha controversia sobre si se considera o no un palo flamenco, pero independientemente de eso, es uno de los más demandados en Aprendeguitarra.es.

La idea de proponer un curso en el que tan solo 5 días un alumno pueda tocar su primera sevillana, surgió para cubrir esa necesidad de los que empiezan a tomar contacto con la guitarra por primera vez.

Si siguen a pies juntillas las recomendaciones que ofrezco de manera gratuita en la web, en 5 días, podrán tocar su primera sevillana.

Al final de lo que se trata no es que aprendan a tocar una sevillana, sino que ese sea el punto de partida para empezar a tocar la guitarra flamenca. Su primera sevillana, su primera rumba, su primer fandango de Huelva… y así con el resto de los palos.

También tenemos que tener muy claro que la guitarra flamenca como cualquier arte, requiere su dosis de paciencia. Vivimos en la época de la inmediatez y la gente quiere resultados el primer día. Eso no sucede ni en la guitarra ni en ningún arte.»

Es sabido que tiene alumnos en lugares tan distantes y distintos como Sudáfrica, Austria, Alemania o Dubai. ¿Se puede hablar de un interés global por la música andaluza? ¿A qué lo atribuye?

«Pues sí, es un orgullo poder dar clases a alumnos de latitudes tan dispares y además compartir con ellos el noble arte de la guitarra flamenca. El flamenco, gracias sobre todo a figuras como la de Paco de Lucía traspasó todas las fronteras tanto musicales como geográficas. Por eso, cuando un alumno de Arabia Saudí te dice el primer día que quiere aprender a tocar Entre dos aguas, hasta ese mismo momento no te das cuenta de la envergadura que tuvo el gran genio de Algeciras a lo largo y ancho del planeta.

También es cierto que hay alumnos que ven el flamenco como un estilo musical ‘exótico’ y que les llama la atención nuestra manera de tocar, de entender el instrumento y de sentir la música.

El flamenco no solo es poner cuatro acordes en la guitarra. El flamenco es entender una cultura, una manera de sentir, una Historia. El flamenco es mezcla de culturas. Es parte de mi trabajo como profesor hacerles llegar a los alumnos toda esta amalgama de sensaciones. De esa manera, podrán entender de verdad la música flamenca y sentir el flamenco en sus manos. Esa es la esencia de Aprendeguitarra.es.»

Además de brindar la posibilidad de aprender guitarra flamenca online, Aprendeguitarra.es es una plataforma que difunde la cultura andaluza por el mundo. Por este y otros motivos, como su carácter innovador, esta empresa ha sido distinguida en los Premios Emprendedores Andalucía 2022.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son los beneficios del blockchain en empresas?, por The Cyprinus Conocer cuáles son las claves para contratar a un comercial autónomo, por NOVI mentor club Sumigran ofrece precios outlet en césped artificial para diferentes espacios exteriores Eventos y teambuilding para llevar los valores de la improvisación teatral a las empresas de la mano de ImproVivencia Los beneficios de la implementación de tecnología en los hospitales y centros sanitarios