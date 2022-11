¿Cuáles son los beneficios del blockchain en empresas?, por The Cyprinus Emprendedores de Hoy

En plena era digital, algunos de los recursos más utilizados a lo largo de los últimos años son el machine learning, la inteligencia artificial y uno de los más importantes: el blockchain.

Esta última, sobre todo, tiene efectos positivos para las compañías, ya que les permite no solo ofrecer sus servicios de forma más especializada, sino que también les permite usar esta tecnología para que posibles nuevos compradores conozcan sus servicios de forma anónima. Una asesoría con una consultora como The Cyprinus puede guiar a sus contratantes para implementar el blockchain en empresas de la forma adecuada.

Cómo implementar el blockchain en empresas Primero, es fundamental comprender qué es esta tecnología y cómo funciona. Se basa en una cadena de operaciones que permiten ser rastreadas para un grupo único de usuarios que tienen acceso a ella, lo cual facilita reconocer su autenticidad. Esto ha tenido consecuencias muy positivas para la creación de contenido original dentro del mundo digital.

Todo ello ha ayudado no solo a que los creadores tengan garantías en el momento de vender sus archivos, sino también para los compradores que necesitan un respaldo en sus nuevas adquisiciones. De la misma manera que funciona para los particulares, puede tener grandes beneficios para las compañías.

Cómo se encuentran nuevos clientes a través de la descentralización de la información Hay una nueva tecnología ligada a esta sistematización de la información llamada descentralización, la cual permite reconocer a otros potenciales clientes de forma anónima gracias a la inteligencia artificial. Todo empieza cuando una primera persona adquiere un producto llamado HEXA-NFT, que permite identificar a otros posibles compradores cercanos, ubicándolos geográficamente y estudiando su vida real para conocer sus intereses.

Aunque tenga grandes implicaciones para las compañías que ofrecen sus productos digitalmente, no es del todo fácil aplicar estos nuevos mecanismos. Una asesoría de un experto puede cambiar completamente la dinámica de una compañía y una de ellas es The Cyprinus. Además, tienen ofertas muy llamativas para otras personas que tienen experiencia en el sector digital, como un 25 % de descuento si se paga con criptomonedas como C1P Tokens.

Las empresas pueden crecer sin precedentes si saben la forma correcta de implementar las nuevas tecnologías. Todavía más teniendo en cuenta que la inteligencia artificial permite sistematizar de forma óptima el método para obtener nuevos clientes. A través de una asesoría especial que responde a las necesidades que han surgido para las compañías que se dedican a los negocios digitales, el proceso se convierte en algo mucho más eficaz y sencillo.



