El despacho de abogados laboralistas de Madrid y Barcelona, Català Reinón Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Quienes buscan abogados laboral Madrid y abogados laboral Barcelona deben saber que uno de los despachos de referencia es Català Reinón, el cual cuenta con décadas de trayectoria.

Este bufete dispone de un equipo que se caracteriza por brindar una atención personalizada y por tener un alto nivel de organización para poder actuar exitosamente en cada uno de los casos. La demanda del servicio para la resolución de conflictos en el área de trabajo es alta, pues son muchas las situaciones que se presentan en este entorno y que solo pueden ser solventadas con ayuda profesional.

Català Reinón está a disposición de trabajadores que necesiten abogados en Madrid y Barcelona Este despacho de abogados en Madrid destaca por contar con abogados expertos en el ámbito laboral, los cuales han ayudado a muchos trabajadores y empresas a resolver una diversidad de conflictos.

Son muchos los panoramas que se pueden presentar en las compañías. Por ejemplo, uno de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores es a los despidos injustificados y a la vulneración de sus derechos.

En estos casos, los abogados del despacho se encargan de orientar al empleado, aconsejarlo y, más importante aún, defenderlo, acompañarlo durante todo el proceso y luchar hasta que se llegue a un acuerdo.

Otras de las situaciones que se han presentado mucho en las empresas se han desencadenado a raíz de la pandemia por el covid.

Además, varias organizaciones han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo para reducir la jornada laboral de los empleados, suspender sus contratos de forma temporal o simplemente despedirlos. También es importante destacar que los profesionales de Català Reinón también actúan ante estas coyunturas.

Asimismo, respaldan a los trabajadores que necesitan calcular sus horas extra, a los que están en una situación de incapacidad temporal y requieren una permanente, etc.

Qué debe hacer un trabajador si la empresa decide despedirlo sorpresivamente Un despido siempre llega de sorpresa para un trabajador. La primera acción que generalmente se realiza desde las empresas es llamar al empleado desde el departamento de Recursos Humanos. Este debe escuchar con detenimiento todo lo que el jefe o encargado del área le diga. Sin embargo, debe de tener mucho cuidado y no firmar por ningún motivo la carta de despido, a no ser que se escriba al lado de la firma la palabra «No conforme».

Si tras las razones expuestas por RR. HH. el asalariado considera que el finiquito es injustificado, inmediatamente se debe contactar con un abogado laboral, pues estos profesionales conocen las leyes de forma completa.

Los individuos que tengan un inconveniente en su lugar de trabajo pueden contactar con los abogados de Català Reinón. Para lograr este objetivo, se recomienda ingresar a su página web, donde están las direcciones de sus oficinas, sus teléfonos y correo electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.