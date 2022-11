Llega a España Les Fleurs, una floristería luxury online con envíos express en 2 horas a todo el país Emprendedores de Hoy

Regalar flores es una tradición instaurada desde hace siglos. Se trata de una manera de expresar sentimientos y transmitir mensajes más allá del uso de las palabras. Es también una forma de sorprender a una persona querida o amada, ya que se trata de un obsequio que no se olvida fácilmente. Además, es un recurso para las personas que han cometido un error y desean expresar su arrepentimiento a quien se ha ofendido.

En este sentido, las flores no solo comunican cariño o amor, sino también sinceridad. Para poder efectuar estos regalos con la mayor rapidez posible, la floristería online Les Fleurs cuenta con un servicio de envío express de flores que llega a domicilio en un lapso de entre 2 y 4 horas en toda la península. Esta atención de primer nivel es posible gracias a la red de floristerías asociadas a esta plataforma.

Les Fleurs es un proyecto muy especial para su fundador Cesar Barroeta, quien explicó “yo siempre he amado las flores, pero a veces mi presupuesto no llegaba para comprar un bouquet realmente bonito y especial». Ha desarrollado este proyecto con una idea clara: flores de lujo a precios especiales.

Les Fleurs ofrece distintas opciones de regalos con flores Las flores que comercializa y distribuye esta firma provienen de productores locales, por lo que Les Fleurs apoya a la economía nacional española. Además, esta empresa cuenta con una gran variedad de productos que se adaptan a distintos tipos de situaciones. Esto se debe a que las flores pueden transmitir diversos tipos de sentimientos como alegría, cariño, amistad, arrepentimiento e incluso pasión.

Por ejemplo, en su página web, Les Fleurs cuenta con una sección de regalos originales que combinan flores con otros productos para generar un impacto mayor en la persona homenajeada. Una de las opciones es el combo Romántico y Efervescente, que cuenta con 6 rosas rojas premium, una caja de bombones de lujo y una botella de cava rosé brut de 75 cl. Además, para completar el envío, se incluye una tarjeta con dedicatoria personalizada y un paquete de lujo.

Otra opción que es ideal para expresar amor o pedir perdón es la rosa preservada. Esta flor viene dentro de un envase tipo domo que cuenta con decoración complementaria. Según la época del año, se pueden conseguir en distintos colores y, además, tiene una estimación de vida de 3 años.

¿Por qué regalar flores a través de Les Fleurs? Con un envío express de flores como los que ofrece esta empresa es posible generar un impacto inmediato y positivo en la persona que recibe el obsequio. Al mismo tiempo, las flores son un regalo elegante que no pasa de moda y, como se ha expresado anteriormente, se adapta a distintas ocasiones. Por otra parte, contemplar un ramo de flores sirve para mejorar el ánimo.

Por último, los expertos de Les Fleurs consideran que regalar flores es un acierto seguro para conseguir el perdón, el afecto o una buena predisposición en otra persona. Esta empresa cuenta con una gran cantidad de opciones que es posible conocer visitando su página web. Todos los regalos disponibles pueden enviarse a través de un envío express de flores que llega en horas al domicilio señalado.



