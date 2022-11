MSI Digital Builders presenta novedades de servicios y nueva estrategia de crecimiento internacional Emprendedores de Hoy

MSI presenta una nueva estrategia de crecimiento, ampliando su mercado y consolidando su internacionalización con una nueva imagen que refleja la vocación de futuro y engloba todo el catálogo de sus servicios de digitalización.

Nacida en Barcelona como una consultora en tecnología BIM, MSI ha evolucionado en los últimos años con proyectos cada vez más complejos y holísticos, lo que ha llevado al nuevo claim de la empresa: digital builders (construir entornos digitales para clientes de todo el mundo).

La feria BIMExpo ha sido el escenario de la presentación de las novedades de la compañía con una ponencia de su CEO y la presentación de uno de sus proyectos clave de gemelos digitales en el Consorci Besós Tordera.

MSI Digital Builders, ha presentado la nueva identidad de marca y el nuevo claim #HacemosQueOcurra, que representa la evolución y vocación de futuro de la compañía catalana. Aprovechado su presencia en BIMExpo, que se ha celebrado en IFEMA (Madrid) del 15 al 18 de noviembre, MSI se presenta como un hub de plataformas de ingeniería digital que «piensa, construye y acelera la transformación de las organizaciones».

El hub contiene cinco plataformas para ofrecer un crecimiento exponencial a las organizaciones en todo el proceso de construcción de su transformación digital: desarrollo e implantación de soluciones digitales (Digital Platform), a través de la metodología BIM (BIM Platform), con un enfoque de ciclo de vida y de gestión de activos (Asset Platform), en la formación (Academy Platform) y creación de nuevo talento con ADN Digital (Talent Platform).

Además del stand en BIMExpo, la compañía fue invitada a participar en dos ponencias sobre las últimas tendencias en el sector. Salvador Bohigas, cofundador y CEO de MSI, tuvo ocasión de avanzar las novedades de empresa y las oportunidades de BIM en los procesos de transformación digital de las compañías «porque no es lo mismo implantar BIM en un proyecto para cumplir un requerimiento concreto, que hacerlo para toda la organización. Para abordar un reto así, en MSI trabajamos con 4 pilares: la estrategia con un objetivo claro, los procesos que deben estar documentados y reflejando la realidad, la tecnología optimizada y, sobre todo, las personas, que han de estar capacitadas, motivadas y lideradas adecuadamente en la gestión del cambio».

El gran éxito de MSI Digital Builders, según su máximo responsable, «es construir modelos escalables donde participan y se ensamblan todos los aspectos, y para ello hay que definir modelos de madurez para cada organización». Bohigas expresó también su preocupación por el nivel de evolución de esta tecnología en el país: «En España no hay un plan BIM y eso nos deja atrás con respecto a otros países donde hay planes estatales, prueba de ello es el ejemplo del Plan BIM Perú, que hemos desarrollado en MSI».

Como quedó patente en las charlas presentadas por MSI, «una vez empezado el cambio ya no nos podemos parar, porque no sabemos la tecnología que vendrá y cómo va a impactar en las organizaciones en los próximos años, pero tenemos que crear la metodología para la mejora continua, ser flexibles para ir adaptándonos y preparar a las personas para que los integren sin generar procesos traumáticos en las organizaciones».

Un ejemplo de la capacidad de MSI de abordar proyectos cada vez más complejos y holísticos fue el caso de éxito presentado en la ponencia del jueves de Consorci Besós Tordera. CBT gestiona 18 EDAR y 45 estaciones de bombeo que operan para 52 municipios con una población equivalente a casi medio millón de habitantes y 300 km de colectores.

El Consorci apostó por la implantación de gemelos digitales para la gestión de sus activos y eligió a MSI Digital Builders y la plataforma EcoDomus. Como explicó el director técnico del proyecto, Conrad Casadellà, de la empresa SomEnginy, «estamos muy satisfechos con el trabajo desarrollado por MSI, que nos ha acompañado durante cada una de las etapas de esta primera fase que ha consistido en la creación del gemelo digital de la estación depuradora de Caldes de Montbui».

El proyecto ha consistido, en primer lugar, en el escaneado láser y la creación de una nube de puntos para levantar el modelo BIM exacto de la EDAR. Posteriormente, el modelo se carga en la plataforma de Gemelo Digital EcoDomus que centraliza toda la información, tanto del modelo BIM como del software de gestión de mantenimiento (GMAO) y del software de gestión integral del ciclo del agua, así como del resto de tecnologías en la fase 2 (SCADA y GIS). Estará integrada en el gemelo digital antes de fin de año. «Estamos muy satisfechos con los resultados de la implantación de gemelos digitales. Somos conscientes de que es un reto ambicioso, pero no solo estamos hablando de tecnología, sino de la mejora del medio fluvial y de la calidad de vida de los habitantes de la región», concluye Marc Centeno, BIM manager de CBT.

Acerca de MSI Fundada en Barcelona en 2012, MSI es un hub de plataformas de ingeniería digital que piensa, construye y acelera la transformación de las organizaciones.

La empresa se constituye en torno a cinco plataformas, para contribuir al crecimiento exponencial de las compañías a lo largo de todo el proceso de construcción de su Transformación Digital y acompaña a los clientes hacia un nuevo horizonte digital mediante el desarrollo e implantación de soluciones digitales (Digital Platform), a través de la metodología BIM (BIM Platform), con un enfoque de ciclo de vida y de gestión de activos (Asset Platform), en la formación (Academy Platform) y creación de nuevo talento con ADN Digital (Talent Platform).



