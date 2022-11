Un curso que garantiza el aumento de las ventas, por Luis Montalvo

Comenzando su carrera como empresario a los 14 años, Luis Montalvo se ha convertido en un profesional multifacético.

Hoy tiene más de 4 décadas de experiencia, en las que ha desarrollado iniciativas exitosas en sectores como la hostelería, la comunicación y la construcción. También ha levantado negocios en el competitivo mundo de los seguros.

Ha destacado a nivel internacional con un curso con el que las personas, equipos de vendedores y organizaciones podrán aumentar productividad. Montalvo habla de una subida de ventas que, como mínimo, se ubica entre el 5 % y el 70 %, y que comienza a mostrar resultados desde la primera semana y en un máximo de 3 meses.

Aumentar la productividad para vender más El curso se llama Reset y, como su nombre indica, implica un replanteamiento de la forma de ver el trabajo para conseguir las metas. Además del incremento en las transacciones comerciales, Luis Montalvo promete aumentar la fidelidad de los trabajadores con la empresa, asegura mayor empatía dentro del equipo de trabajo y más confianza en sus funciones.

El experto dice que el curso es una apuesta segura en favor de la mejora en la comunicación entre los compañeros de departamento. Afirma que con la formación se desarrolla una interacción más asertiva y eso cimienta una unidad más sólida. Estos aspectos son los que pueden aumentar la productividad de toda la organización.

Otro elemento que destaca del curso Reset es que ayuda a disminuir los niveles de estrés y ansiedad que suelen presentarse. La formación proporciona las herramientas necesarias para que cada uno de los empleados trabaje más descansado; de esta forma, cada mañana llegan a trabajar con energías renovadas. «Una mente serena resuelve mejor que una alterada», afirma Montalvo.

Mejoras en el ámbito ejecutivo A nivel ejecutivo, el curso entrena a los cargos responsables para eliminar el estrés incluso en situaciones muy exigentes. Luis Montalvo indica que mantener la calma en momentos críticos es una habilidad que permite encontrar soluciones más rápidamente. Esto se logra porque, en lugar de pensar en los problemas, el profesional concentra sus fuerzas en ver las posibles soluciones.

El programa de formación convierte a los ejecutivos en chief happiness officer para sí mismos. Esto les da la capacidad de encontrar el entusiasmo, cuidarse y evitar elementos negativos en el trabajo. Montalvo ha explicado que su objetivo consiste en enseñar a la gente a lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo.

Como emprendedor nato, Luis Montalvo también ha formado parte de equipos directivos y hasta ha incursionado en la política. Todo ello le ha obligado a seguir una exigente formación en la que ha destacado el estudio de la conducta humana. Su objetivo ha sido siempre aumentar la productividad en cada uno de sus proyectos.

Es un curso que se garantiza con póliza de seguro certificado ante notario. «Si a los 3 meses no hay resultados, se resarce a la empresa su inversión con la póliza», comenta Montalvo. «En China no cobra el médico si no te cura. ¿Por qué deben los empresarios arriesgarse formando a su plantilla sin ninguna garantía?», remata.