Los marketplaces y todas las exigencias de las imágenes de producto, por Orbitvu

Para poder ofrecer mercancías en grandes marketplaces digitales, las publicaciones deben cumplir con varios requisitos. En ese sentido, más de 12.000 pymes españolas venden múltiples productos a través de distintos marketplaces. Esto ha sido confirmado por Amazon, una de las grandes compañías de este sector, que en 2021 ha facturado más de 6.000 millones de euros.

Por ejemplo, las imágenes que acompañan los avisos deben cumplir con distintas exigencias de calidad, formato y tamaño, entre otras cuestiones. Para poder fotografiar y publicar imágenes de productos de distintos sectores de la mejor manera posible, la firma Orbitvu ofrece soluciones de hardware y software que facilitan la producción de fotos y vídeos.

¿Cuáles son las exigencias para publicar fotos en marketplaces como Amazon? Los vendedores que operan en esta plataforma necesitan distintas imágenes para acompañar la oferta de sus productos. En este sentido, deben contar con una foto para el listado principal y otra de carácter secundario. Ambas deben tener un tamaño mínimo de 1.000 px. A su vez, para poder habilitar la función de zoom es necesario disponer de al menos 1.600 px.

En cuanto al formato, Amazon recomienda enviar las imágenes en JPEG, aunque también acepta TIFF, PNG o GIF. Pero es importante aclarar que aunque las imágenes pueden ser remitidas en GIF, estas no pueden ser animadas. El tamaño máximo de los archivos es de 10 MB y, además, el espacio de color de la imagen debe ser sRGB o CMYK.

Por otra parte, cada tipo de imagen tiene sus requisitos específicos. Por ejemplo, la foto principal, también llamada imagen SKU principal, debe tener un fondo blanco puro. Entre las exigencias generales también figura la necesidad de que el producto esté completo dentro del marco de la imagen. Además, deben ocupar al menos el 85 % del lado más largo.

Estos requisitos se repiten en las fotos secundarias. Ahora bien, es obligatorio enviar imágenes cuando el mismo producto, por ejemplo, se ofrece en distintos colores. En estos casos, es necesario aportar una foto de cada modelo. Asimismo, cada imagen principal puede estar acompañada de otras 8 alternativas, para dar soporte y ofrecer más detalles.

¿Qué aspectos no pueden estar incluidos en las imágenes de Amazon? Este marketplace no permite adjuntar fotos de productos similares para efectuar comparaciones, ni otras que contengan objetos adicionales que no están a la venta. El objetivo es evitar cualquier tipo de confusión.

Las imágenes tampoco pueden contener texto o gráficos adicionales.

Por último, no están permitidas las ilustraciones o los dibujos: todos los productos deben ser fotografiados.

Para poder cumplir con estos requisitos y obtener imágenes que impulsen las ventas en distintos marketplaces, Orbitvu ofrece dispositivos fotográficos que vienen con un soporte de software propio. De esta manera, es posible tomar fotos de alta calidad de forma ágil y eficiente.



