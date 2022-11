Teambuildings de talleres de cocina para empresas, organizados por Just Royal BCN Emprendedores de Hoy

El buen sabor culinario y las nuevas experiencias gastronómicas son elementos imprescindibles en la mayoría de las celebraciones empresariales, ya que ofrecen a los participantes un mayor disfrute de las mismas.

Las compañías que se preocupan por dar estas experiencias a sus empleados cada cierto tiempo tienen mayores probabilidades de generar felicidad, cercanía y compañerismo en su personal.

Para lograr esto, Just Royal BCN, especialistas en el sector gastronómico en Barcelona, han desarrollado un teambuildingde talleres de cocina para empresas de todos los tamaños y negocios.

Talleres de cocina especiales para empresas nacionales e internacionales En el sector empresarial es común que las compañías y pymes realicen celebraciones, sorteos y eventos para promover el trabajo en equipo y la cercanía entre sus empleados. Tras observar esto, la marca experta en gastronomía Just Royal BCN decidió crear talleres de cocina estilo teambuilding para que las empresas puedan trabajar estos elementos mencionados en su personal. Estos talleres pueden ser realizados para almuerzos o cenas y los contratistas deciden si desean hacer una mecánica sencilla o dinámica mediante concursos. Con relación al tipo de comida Just Royal BCN ofrece una gran variedad de opciones para que las marcas puedan elegir aquella que se adecúe más a sus intereses y los de sus participantes. Un ejemplo de estas opciones son los talleres vintage bajo una dieta sana, mediterráneo para los amantes de los mariscos y arroces para quienes aman los platos variados. De la misma forma, en su catálogo de talleres teambuilding gastronómicos se encuentran platos con salsas y aderezos de todos los sabores, cócteles, canaletas y otros para preparar y degustar en equipo.

¿Por qué hacer teambuilding en las empresas? Las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen en común la necesidad de construir equipos y comunidades unidas capaces de trabajar por un mismo proyecto bajo un entorno comunicativo, asertivo y cómodo. Existen diferentes maneras de lograr esto, entre las que se encuentran los eventos de teambuilding o “construcción de equipos”.

El objetivo de estos eventos es formar equipos destinados a mejorar sus relaciones y el cómo se coordinan para alcanzar cualquier objetivo que se propongan. Para ello, se crean y proponen actividades destinadas a generar mayor participación entre los equipos, comunicación precisa y claro y mayor conocimiento de cada integrante. A su vez, durante un teambuilding,las empresas comprueban si es posible que el equipo seleccionado pueda llegar a acuerdos profesionales o si es necesario hacer ajustes para evitar el fracaso en futuros proyectos. Para esto son los talleres de cocina de Just Royal BCN, un servicio de teambuilding para que las empresas fortalezcan sus equipos de empleados.

Con los talleres de cocina teambuilding de Just Royal BCN el personal empresarial puede organizar celebraciones únicas y disfrutar al mismo tiempo de platos gourmet. La selección y recetas de dichos platos provienen de especialistas en el mundo gastronómico a nivel internacional.



