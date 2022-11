La importancia de comprar backlinks de la mano de WeAreContent Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 12:20 h (CET)

Actualmente, muchas empresas cuentan con una página web muy buena, contenidos con mucha relevancia y una velocidad de carga óptima, pero aun así no logran posicionarse entre los SERPs.

En estos casos, el problema puede deberse a la falta de backlinks.

Los backlinks son una herramienta ideal y efectiva para que una marca o empresa pueda ganar notoriedad y relevancia en la web. En este caso, WeAreContent es una firma de profesionales en la creación y posicionamiento de contenidos digitales que, entre otras cosas, ofrece a empresas de LATAM la posibilidad de comprar backlinks en el mercado hispano para generar enlaces a su dominio en más de 2.300 sitios web.

Definición de backlink Para comprender la importancia de los backlinks en el marketing moderno y concretamente en el posicionamiento web, es necesario conocer en primera instancia en qué consiste exactamente. Un backlinkno es más que un enlace incluido un sitio web que redirige a otro. En otras palabras, son hipervínculos que se encuentran en una página web A que dirigen a otro sitio web B, los cuales permiten a los usuarios navegar entre diferentes portales con unos pocos clics.

Su importancia en el SEO radica en que los backlinks son un criterio de calificación que utilizan los buscadores como Google, por lo cual a mayor cantidad de backlinks, mayor relevancia y notoriedad dará el buscador a esa página web en concreto. Esto se debe a que, en la actualidad, posicionarse en los primeros resultados de los SERPs solo con el uso de keywords o palabras clave se ha vuelto casi imposible, dando mayor peso a los backlinks. Por esta razón, muchas empresas los compran para poder generar enlaces a su web de manera masiva en otros sitios.

Adquirir backlinks en el mercado hispano WeAreContent es una empresa con más de 2.300 sitios web registrados en el mercado hispano, entre los cuales se encuentran portales especializados, diarios, blogs y más. Es decir, que hay miles de sitios, donde empresas de Europa y Latinoamérica pueden pagar para ser mencionados, a través de enlaces que redirigen a su empresa y aumenten el tráfico a su web. Esto no solo asegurará su posicionamiento entre los primeros resultados de los motores de búsqueda, sino que además también aumentará exponencialmente su visibilidad ante un mayor número de clientes potenciales. Solo hay que entrar en el sitio web de WeAreContent, registrarse como cliente y seleccionar las webs en las que se desea comprar backlinks para mejorar el posicionamiento web.

En dicho sitio web se encuentra toda la información ampliada sobre cómo comprar backlinks en el mercado hispano, así como de otros servicios de posicionamiento que ofrece esta comunidad de profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.