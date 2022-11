En España mueren al año cerca de 40.000 personas por ictus Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 11:49 h (CET)

Las enfermedades que más afectan a los españoles son las cardiovasculares, respiratorias, mentales y cerebrovasculares.

Dentro de estas últimas, el ictus es una de las que se presenta con mayor frecuencia, tomando en cuenta que cerca de 40 mil personas mueren por año a causa de la misma, según los registros de la Sociedad Española de Enfermedades Neurológicas.

En muchas ocasiones, dichos accidentes cerebrovasculares generan secuelas que dan lugar a los denominados daños cerebrales. Ante estas situaciones, la Clínica Azorín ofrece un tratamiento de estimulación magnética transcraneal profunda BrainsWay para lograr una rápida y óptima recuperación de los pacientes.

Tratamiento efectivo para el ictus A nivel nacional, las estadísticas confirman que unas 130 mil personas por año sufren un ictus. El mismo ocasiona diversos tipos de dificultades, que impiden que las actividades diarias puedan desarrollarse de manera normal

Entre las complicaciones más comunes que genera, se pueden mencionar la pérdida de fuerza y sensibilidad en la mitad del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida súbita de visión en un ojo y dolor de cabeza muy intenso distinto del habitual.

Teniendo esto en cuenta, el tratamiento de estimulación transcraneal profunda de tecnología BrainsWay que ofrece la Clínica Azorín es apto tanto para ictus isquémicos como ictus hemorrágicos, es decir, hemorragias generadas por la rotura de un vaso cerebral.

Dicha terapia puede influir en la actividad neuronal a partir de un trabajo directo sobre los síntomas, lo cual aporta alivio y bienestar. La misma no causa efectos secundarios y tampoco requiere de anestesia para llevarse a cabo.

Tecnología BrainsWay Según los especialistas, el ictus afecta cada vez más a personas adultas menores de 65 años. Esto se debe a múltiples factores como mala alimentación, falta de actividad física, consumo no moderado de alcohol y tabaquismo.

Por esta razón, cada vez más se busca implementar terapias efectivas que aseguren resultados rápidos para los pacientes que desean mejorar su calidad de vida.

Bajo esa idea trabaja la Clínica Azorín, que aplica la tecnología BrainsWay para tratar a personas que sufrieron un Ictus. Esta ya cuenta con resultados extraordinarios en países como Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil.

Dicho tratamiento cuenta con el aval de diversos centros de investigación, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).Esto no solo se debe a su efectividad, sino también a que se trata de una terapia no invasiva y que ofrece alivio a las personas.

En cuanto a los costes, los mismos se definen tras una valoración técnica exhaustiva por parte de los profesionales de la clínica. Cada caso es diferente, por lo que la recomendación es efectuar una consulta inicial sin compromiso.

Calidad, compromiso y efectividad en los tratamientos para personas que sufrieron un ictus son algunas de las cualidades que posicionan a la Clínica Azorín como referente en el ámbito nacional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué diferencia a un broker hipotecario de un comparador de hipotecas? El repertorio de música para bodas que ofrece Piano Para Eventos Globales y su compromiso con el medioambiente En España mueren al año cerca de 40.000 personas por ictus Notarline manifiesta su compromiso renovado de continuar creciendo