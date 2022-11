‘Clínicas W’ se impone en las Barcelona Winter Series de J70 Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 11:08 h (CET)

El podio estuvo copado por “Clínicas W” en primera posición, seguido de “Noticia” en segundo lugar y “Tenaz” ocupó el tercer cajón.

Las Barcelona Winter Series son cinco eventos, y aún faltan tres por disputarse. Participaron un total de 12 equipos de 5 naciones diferentes: España, Polonia, Inglaterra, Alemania y Andorra.

Este pasado fin de semana se ha celebrado en aguas de la Ciudad Condal el segundo evento de las Barcelona Winter Series de J70, con unas aceptables condiciones meteorológicas y una destacada participación internacional. En la línea de salida hubo un total de 12 equipos que provenían de5 naciones diferentes como son España, Inglaterra, Alemania, Polonia y Andorra, y todo a punto a que en el siguiente evento previsto para el 9-11 de diciembre acudirán más equipos europeos de Holanda y países nórdicos.

El viernes 18, se celebraron 2 de las 3 mangas programadas para la primera jornada. Se navegó con vientos medios de componente sur con una intensidad que osciló entre los 7 y 12 nudos, pero con mucho mar de fondo y una potente corriente que hizo esforzarse al máximo a todos los participantes.

La primera regata la ganaba con autoridad Jorge M. Doreste con su nuevo equipo “Cars Solutions International”, seguido del inglés “Seriousfun” y tercero “Noticia” de Luis Martín Cabiedes.

En la segunda manga el viento rolaba y bajaba mucho la intensidad, obligando al comité a acortar el recorrido en la segunda vuelta en la baliza de barlovento. En esta segunda manga “Cars Solutions International” también contaba con una comodísima ventaja sobre sus rivales, pero la mala fortuna quiso que cayeran en un pozo de viento y veían impotentes como el “Noticia” les cruzaba por delante en la línea de meta. Con esta clasificación, “Noticia” volvía a puerto como líder provisional seguido de “Cars Solutions International” y “Tenaz” de Pablo Garriga en tercera posición. Mientras que “Clínicas W” se colocaba quintos de la provisional por culpa de una penalización en la salida de la segunda manga.

Al día siguiente, sábado 19, todo apuntaba a que llovería y el viento sería caprichoso, pero no fue así. El sol de Barcelona volvió a brillar y el viento, esta vez de componente oeste permitía que se celebraran 3 mangas de la 4 previstas. Esta vez, el mejor barco del día era el “Clínicas W” con 3º, 2º y 1º. El viento suave soplaba de tierra y rolaba mucho, el mar era plano apenas sin ola y los tácticos tuvieron que esmerarse a toda costa para poder sortear los agujeros de viento y encaminarse por las zonas más favorables del campo de regatas. Siendo el mejor barco del día, “Clínicas W” escalaba a la segunda plaza provisional a tan solo un punto de “Noticia” que seguía líder y “Cars Solutions International” tercero a un punto de “Clínicas W”.

El domingo 20 se decidía todo. El viento no faltó a la cita desde primera hora de la mañana, pero cuando a mitad de la primera manga se fue por completo y la regata tuvo que suspenderse. La flota esperó pacientemente a que se dieran de nuevo las condiciones necesarias y el comité de regatas, dirigido por Pere Sarquella, esperó hasta las 13.30h hasta que se entabló del 220, típico garbí de Barcelona y se estableció en una intensidad de unos 8 nudos que subieron hasta los 12. La manga se la llevaba “Tenaz”, seguido muy de cerca de “Clínicas W” lo que le permitía alzarse con el triunfo final del evento con 4 puntos de ventaja sobre “Noticia” que era el segundo y a “Tenaz” que cerraba el podio.

En esta ocasión, el equipo “Clínicas W” estuvo patroneado por su habitual táctico, el grancanario Guti del Castillo, al trimming se mantenía Ricardo Terrades, la táctica estuvo a cargo del lanzaroteño Nano Negrín, en la proa estuvo Manuel Carrión junto con la joven gallega Maricú Diz. Los otros tripulantes habituales del “Clínica W” como son Luis M. Doreste y Adolfo López, no pudieron navegar por lesión.

La temporada de J70 continúa en España de manera intensa. El próximo fin de semana (26 y 27 de noviembre) será el segundo evento de las Villalia Winter Series en Vigo, y durante cada mes se celebrarán 2 regatas mensuales, una en Barcelona y otra en Vigo. Al llegar a primavera, el calendario se intensifica con más de 10 regatas a celebrarse en Barcelona, Palma de Mallorca y Vigo.

Autoría imágenes:

Foto: ©Óscar Torrades (Torveo Photo) La tripulación del Clínicas W de este evento estuvo formada, de izquierda a derecha, por Maricú Diz, Manuel Carrión, Nano Negrín, Ricardo Terrades y Guti del Castillo.

Foto: ©Óscar Torrades (Torveo Photo) “Clínicas W” momentos después de una trasnochada con poco viento.

Foto: ©Óscar Torrades (Torveo Photo) En la entrega de trofeos en la terraza del Real Club Náutico de Barcelona



