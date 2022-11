Schneider Electric presenta su pasarela de última generación, EcoStruxure™ Panel Server Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 17:01 h (CET) EcoStruxure Panel Server es una pasarela única de alto rendimiento, plug and play, que prioriza la ciberseguridad y contextualiza los datos para el análisis. Facilita las oportunidades de servicio y proporciona una plataforma evolutiva para alojar nuevas aplicaciones Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta EcoStruxure™ Panel Server, su pasarela de última generación. Diseñada para ser el corazón de un sistema EcoStruxure Power o de cualquier red de energía IoT, puede integrarse con dispositivos de múltiples proveedores, simplificando la adquisición y el análisis de datos para mejorar la inteligencia de la red energética, la continuidad de las operaciones y la ciberseguridad.

La pasarela "todo en uno" está disponible en dos modelos –Universal y Avanzado -, con diseño y formato modular para ajustarse mejor a las necesidades de los clientes. Todos ellos, pueden conectarse a múltiples aplicaciones Edge Control (software) o Cloud.

"La transformación digital está impulsando la necesidad de avanzar hacia una nueva generación de comunicaciones de dispositivo a dispositivo o de dispositivo a la nube", dice Eduard Mirabet, Offer Manager de EcoStruxure Panel Server. "Panel Server posibilita esta transformación y mucho más, ayudando a usuarios y proveedores de servicios a monitorizar, operar y mantener sus sistemas eléctricos con tecnologías de gestión de energía certificadas como ISO 50001, 50002, 50006 y también IEC 62443, la norma de ciberseguridad que respalda la seguridad mediante el diseño".

Altas prestaciones y una fácil puesta en marcha

EcoStruxure Panel Server permite una fácil puesta en marcha con EcoStruxure Power Commission, una herramienta única que detecta, configura y comprueba de forma automática todo el cuadro eléctrico conectado y que además habilita el mantenimiento preventivo. Por otro lado, al incluir páginas web integradas, ofrece una visibilidad completa, precisa y atractiva de la energía de la instalación eléctrica y de la eficiencia de las operaciones con datos históricos y en tiempo real (en el modelo Avanzado).

La pasarela de última generación de Schneider Electric también cuenta con conexión de software Edge Control a través de Modbus TCP a Power Monitoring Expert, Power Operation, Facility Expert o a BMS de terceros para un acceso completo a los datos eléctricos. Asimismo, actúa como facilitador para las plataformas Advisor de la compañía, proporcionando a los partners EcoXpert nuevas oportunidades de servicio basadas en sus conocimientos y experiencia digitales.

EcoStruxure Panel Server incluye un concentrador de dispositivos de pasarela "todo en uno" con plataforma inalámbrica y/o Modbus RS485 a Modbus TCP, capaz de conectar múltiples aplicaciones simultáneas Edge Control o Cloud. Además, cuenta con un diseño de ciberseguridad mejorado en cada fase del ciclo de vida del producto que sigue los requisitos de la norma IEC 62443-4-1 y que está concebido para recibir la certificación IEC 62443 (SL1) y para ser compatible con la herramienta Cybersecurity Admin Expert, para ayudar a los usuarios a definir su política de ciberseguridad.

Conectar las instalaciones eléctricas digitalmente

"Para 2030, los dispositivos digitalizados conectados a las redes eléctricas mundiales serán miles de millones", continua Eduard Mirabet. "En cualquier negocio, los cuadros eléctricos necesitarán estar completamente conectados y ser capaces de compartir datos, no solo con la nube sino también con otros sistemas. Por lo tanto, invertir ahora en una pasarela digital es clave para la estrategia de negocio". Por su capacidad de reducir el tiempo de paradas no planificadas causadas por fallos eléctricos, el uso y los costes de energía y el riesgo de incendios eléctricos, EcoStruxure Panel Server proporciona las herramientas necesarias para abordar con éxito los retos eléctricos del presente y del futuro.

Para más información, visitar la página de EcoStruxure Panel Server.

