QLASH Spain ganador del Primer Campeonato Europeo League of Legends Wild Rift 2022 OROC CUP Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 11:06 h (CET)

El equipo QLASH Spain se proclama campeón del Primer Campeonato Europeo League of Legends Wild Rift OROC CUP en 2022. Un torneo de bienvenida a la comunidad china, especialmente a los estudiantes chinos que viajan a España, organizado por Liuxueer.com y el operador de telefonía e internet OROC, en el que han participado unos 120 jugadores en línea.

La primera edición del torneo del videojuego League of Legends Mobile comenzó el pasado 16 de octubre y se ha extendido hasta el 20 de noviembre, día en el que se ha disputado la Gran Final. Tras cuatro semanas de intensa competición, nuevas amistades y emociones a flor de piel, el equipo QLASH Spain se ha proclamado campeón.

Un total de 24 equipos y 120 participantes españoles y chinos se han inscrito en este evento, una de las citas eSports más relevantes del año retransmitida en directo por los casters BigKappa para la comunidad hispanohablante; Bubbleyani y William, para la China; y Blam para la inglesa. Después de tres días de competencia de primer nivel en la fase eliminatoria, solo 12 equipos ingresaron finalmente en el torneo.

La compañía de telefonía móvil e internet, OROC, en el marco de sus acciones de responsabilidad social corporativa, patrocina este torneo con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio, y promover la amistad a través del juego entre los estudiantes chinos en España.

“Se trata de una excelente oportunidad para que los estudiantes internacionales recién llegados se integren mejor en su trabajo y estudios en España y puedan ayudarse mutuamente en sus futuras carreras, gracias a las relaciones que establezcan en este evento especial de bienvenida”, afirma Yuyan Xia, responsable de Liuxueer.com, empresa organizadora del evento.

“De este modo, -continúa la organizadora del torneo– proporcionamos una plataforma para que se expresen los estudiantes chinos de ultramar apasionados por los deportes electrónicos y todos aquellos que estudian solos y encuentran dificultades en Europa puedan liberar su presión y realizar sus sueños”.

Asimismo, este torneo cultiva el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación, inyecta el espíritu de los deportes electrónicos en la vida diaria y promueve los valores sociales de la positividad, el trabajo duro y el no rendirse nunca. Además, fortalece la conexión entre las asociaciones universitarias a través del juego fomentando un ambiente de solidaridad y ayuda mutua entre los estudiantes chinos en España.

“Como otros muchos emprendedores que luchan en España hemos experimentado contratiempos y dificultades. Estamos al lado de todos aquellos que, sin miedo al fracaso, intentan ganarse la vida en un país extranjero. Brindamos nuestro apoyo a aquellas personas que siguen llevando en el corazón los sueños que tenían de niños y trabajan a diario con la esperanza de que un escenario les dé la oportunidad de brillar. OROC quiere unir fuerzas con todos los amantes de League of Legends Mobile en Europa para crear algo especial entre ellos y cumplir sus sueños”, concluye Ian Chen, socio fundador del operador OROC.



