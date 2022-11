Gisela Intimate lanza su tienda de realidad virtual Gisela’s Metaverse Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 16:41 h (CET) A través de la tienda de realidad virtual, los usuarios pueden interactuar y comprar prendas de ropa interior, pijamas, sport y trajes de baño Gisela Intimates, marca de moda femenina pionera en corsetería y lencería, ha lanzado su tienda de realidad virtual. Esta opción es una nueva e innovadora manera de descubrir la colección de Gisela correspondiente a la temporada otoño-invierno 2023. Entre las prendas que los usuarios pueden ver se encuentran modelos de sport, lencería y ropa interior y pijamas con diferentes licencias y estampados pudiendo acceder a todos los detalles de las prendas.

De esta manera, Gisela se une a otras firmas de moda que también han dado un paso más allá gracias a las nuevas tecnologías ofreciendo un modo diferente de comprar ropa por internet permitiendo la visualización de las prendas de manera virtual ofreciendo un modelo totalmente inmersivo.

El futuro ya está aquí

La realidad virtual ha aterrizado en mayor o menor medida en todos los sectores, pero, especialmente, ha llegado con fuerza al mundo de la moda. Al igual que lo ha hecho en otros sectores, este universo virtual ofrece grandes facilidades tanto a clientes como a los propios negocios y proveedores para mostrar al mundo sus productos.

Gracias a la llegada de la realidad virtual y el metaverso, muchas marcas están apostando por la facilidad que ofrece este particular mundo para ofrecer al consumidor incluso la posibilidad de probarse la ropa sin salir de casa para saber si es la talla correcta y cómo quedan las prendas ya puestas.

Promoción de Black Friday en Gisela

Además, con motivo de la celebración del Black Friday, Gisela ofrece rebajas de hasta un 50% en todo tipo de artículos de lencería en su tienda online.

Entre los productos disponibles con precios rebajados se pueden encontrar pijamas, artículos de lencería, vestidos, pijamas largos y cortos, de invierno, trajes de baño y ropa deportiva para mujer. No obstante, también se pueden encontrar pijamas para hombres, tanto de invierno como de verano, con licencias como el Pato Lucas, Harry Potter, Snoopy, Tom y Jerry, Coca-Cola e incluso personajes del universo DC como Wonder Woman, Flash y Batman.

